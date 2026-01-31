Bên trong chuyến tàu xa xỉ bậc nhất Đông Nam Á

Tàu Eastern & Oriental Express khởi hành từ ga Woodlands Train Checkpoint, phía bắc Singapore đi xuyên bán đảo Malaysia. Hành khách tập trung tại ga để làm thủ tục xuất nhập cảnh Singapore - Malaysia ngay tại chỗ, tương tự quy trình ở sân bay nhưng gọn nhẹ hơn.
Eastern & Oriental Express ra đời năm1993, trong bối cảnh du lịch đường sắt hạng sang được hồi sinh trên thế giới. Lấy cảm hứng từ những chuyến tàu viễn du thời thuộc địa, đoàn tàu được thiết kế theo phong cách cổ điển, kết nối Singapore với các điểm đến nổi bật tại Malaysia, nhanh chóng trở thành biểu tượng của du lịch xa xỉ tại Đông Nam Á.
Không gian của tàu được thiết kế theo phong cách hoài cổ, gợi nhớ thời hoàng kim của ngành đường sắt. Tàu có ba hạng khoang, gồm khoang Pullman, State và Presidential Suite. Tất cả đều có giường ngủ, ghế sofa, trang trí nội thất gỗ và cửa sổ lớn để ngắm cảnh.
Với triết lý "hành trình quan trọng không kém đích đến", hành khách có thể thư giãn tại quầy bar, piano bar hoặc saloon car trong không gian đèn vàng và âm nhạc, kéo dài cuộc vui đến tận tối muộn.
Các khoang riêng trên tàu được thiết kế nhỏ gọn nhưng tiện nghi, mỗi phòng đều có phòng tắm khép kín và dịch vụ quản gia riêng túc trực 24/7. Du khách được khuyến khích khám phá các không gian sinh hoạt chung, đặc biệt là các toa bar.
Trong ảnh là khoang State, có không gian rộng rãi hơn, bố trí giường cố định cùng khu vực tiếp khách nhỏ, với giá vé từ 6.550 USD/người cho hành trình ba đêm.
Trải nghiệm ăn tối trên tàu, khi đoàn tàu lướt qua rừng nhiệt đới trong ánh đèn vàng ấm, được du khách mô tả là "một trong những bữa tối đáng nhớ nhất đời", theo tạp chí National Geographic Traveller.
Thực đơn tập trung vào sự giao thoa giữa ẩm thực châu Âu và hương vị Đông Nam Á, đặc biệt là các món lấy cảm hứng từ ẩm thực Peranakan, Malaysia và Thái Lan.
Tàu sở hữu spa Dior đầu tiên tại Đông Nam Á, với hai phòng trị liệu trang trí họa tiết Toile de Jouy. Các liệu trình lấy cảm hứng châu Á, kết hợp massage, chăm sóc da mặt và thiền định, khép lại bằng các loại trà thanh mát.
Eastern & Oriental Express không bán vé như tàu thông thường, du khách cần đặt chỗ sớm qua website chính thức của Belmond hoặc các hãng lữ hành cao cấp. Do số lượng khoang hạn chế, đặc biệt ở các hạng phòng sang, nhiều chuyến thường kín chỗ từ sớm.
Trước khi đặt vé, du khách được các hãng lữ hành quốc tế khuyến nghị lưu ý quy định trang phục, nhất là vào buổi tối, và xác định đây là hành trình nghỉ dưỡng, trải nghiệm chậm rãi hơn là chuyến đi chạy theo điểm đến.
Trong hành trình 3 đêm 4 ngày (khởi hành và kết thúc tại Singapore), Eastern & Oriental Express dừng tại nhiều điểm đến. Tại Taman Negara, du khách tham gia các hoạt động gắn với thiên nhiên như đi bộ trong rừng mưa nhiệt đới hay yoga giữa không gian nguyên sơ. Đến Penang, khách trải nghiệm ẩm thực và văn hóa địa phương, với các lớp nấu ăn và tham quan vùng đồi mát mẻ. Ở Ipoh, du khách dạo phố cổ, tìm hiểu lịch sử và thưởng thức những loại bánh truyền thống nổi tiếng.
Giữa các điểm dừng, phần lớn thời gian được dành để nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống trên tàu. Các bữa ăn từ bữa sáng, bữa trưa đến trà chiều và tối nhiều món đều nằm trong gói trọn gói, với thực đơn do đầu bếp André Chiang xây dựng, sử dụng nguyên liệu địa phương.
Tuấn Anh (Theo National Geographic Traveller, Timeout)