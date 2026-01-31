Bên trong chuyến tàu xa xỉ bậc nhất Đông Nam Á

Tàu Eastern & Oriental Express khởi hành từ ga Woodlands Train Checkpoint, phía bắc Singapore đi xuyên bán đảo Malaysia. Hành khách tập trung tại ga để làm thủ tục xuất nhập cảnh Singapore - Malaysia ngay tại chỗ, tương tự quy trình ở sân bay nhưng gọn nhẹ hơn.

Eastern & Oriental Express ra đời năm1993, trong bối cảnh du lịch đường sắt hạng sang được hồi sinh trên thế giới. Lấy cảm hứng từ những chuyến tàu viễn du thời thuộc địa, đoàn tàu được thiết kế theo phong cách cổ điển, kết nối Singapore với các điểm đến nổi bật tại Malaysia, nhanh chóng trở thành biểu tượng của du lịch xa xỉ tại Đông Nam Á.