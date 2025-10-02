Bên trong chuyến tàu 22 tỷ USD của Arab Saudi

Tàu điện ngầm thường chỉ là một phương tiện di chuyển trong thành phố, nhưng tuyến Riyadh Metro mới của Arab Saudi đang thay đổi hoàn toàn khái niệm này.

Khánh thành vào tháng 12/2024, hệ thống giao thông nhanh tự động này mang lại ý nghĩa mới cho câu nói "không phải điểm đến, mà chính hành trình mới là quan trọng".