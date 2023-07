Bên trong chuyên cơ chở Blackpink đi tour khắp thế giới

Chuyên cơ chở nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink lưu diễn khắp thế giới cho tour Born Pink có giá 800 triệu won cho 30 giờ bay.

Instagram của hãng hàng không Korean Air của Hàn Quốc hồi đầu tháng 7 chia sẻ một số hình ảnh từ bên trong máy bay riêng mà ban nhạc Blackpink sử dụng để di chuyển trong Born Pink World Tour. Chuyên cơ có 14 chỗ với màn hình lớn để phục vụ các cuộc họp trực tuyến khi họ vẫn ở trên trời. Máy bay cũng có phòng ngủ và phòng tắm, sofa rộng, ghế bọc da. Nội thất đơn giản nhưng được các fan của Blackpink đánh giá "sang trọng".

Bên trong chuyên cơ của Korean Air. Ảnh: Korean Air

Trên mỗi ghế đều đặt các món quà tặng, gấu bông kèm các tấm thiệp chào mừng. Với Jennie, Jisoo và Rosé, họ nhận được lời chào "Welcome aboard". Riêng Lisa nhận được lời chào đặc biệt hơn: "We Miss You" (chúng tôi nhớ bạn) vì nữ ca sĩ từng sử dụng dịch vụ máy bay riêng vào năm 2022 để tham gia buổi trình diễn thời trang tại Paris cùng ca sĩ V của nhóm BTS và diễn viên Park Bo Gum.

Hành khách được phục vụ các "bữa ăn đẳng cấp, an ninh hàng đầu, thủ tục lên máy bay nhanh chóng" cùng các đặc quyền khác trong phòng chờ, theo tiết lộ từ website hãng bay.

Với tư cách là nhà tài trợ chính thức cho tour lưu diễn vòng quanh thế giới Born Pink, Korean Air đã dành nhiều ưu đãi đặc biệt như giảm giá vé máy bay, miễn phí hành lý cho đội ngũ nhân viên và các nghệ sĩ khác đi cùng. Đổi lại, công ty quản lý của các nghệ sĩ cũng gửi tặng các thành viên hãng bay vé xem concert, đĩa CD và poster có chữ ký của nhóm nhạc.

Chỗ ngồi của hai thành viên Lisa và Rosé trên máy bay. Ảnh: Korean Air

Theo tiết lộ của thành viên Lisa trên Instagram, giá để thuê toàn bộ chuyên cơ này là 800 triệu won (gần 15 tỷ đồng) cho 30 giờ bay, tương đương 28 triệu won (hơn nửa tỷ đồng) cho một giờ bay.

Giá thuê máy bay riêng này không cố định. Hãng hàng không sẽ tính toán chi phí vận hành, yêu cầu của từng khách hàng và phí sân bay nơi cất hạ cánh để đưa ra giá. Sau khi dùng hết 30 giờ, khách hàng cần gia hạn để tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Blackpink đang lưu diễn khắp thế giới cho tour mới nhất Born Pink World Tour, bắt đầu từ Hàn Quốc vào năm ngoái rồi bay đến Mỹ, châu Âu, châu Á với lịch trình dày đặc. Ngày 15/7, nhóm biểu diễn tại Pháp sau đó đến Việt Nam vào cuối tháng 7 trước khi quay lại Mỹ và kết thúc vào 26/8.

Korean Ai điều hành doanh nghiệp cho thuê máy bay tư nhân. Khách hàng chính của dịch vụ này là các công ty giải trí hay các tập đoàn hàng đầu như YG Entertainment, Samsung, SK Group, Hyundai Motor Group và LG Group.

Ghế ngồi của Jennie và Jisoo. Ảnh: Korean Air

Anh Minh (Theo Naver, Sportskeeda)