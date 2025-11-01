Bên trong chuyến bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways

Chị Hồng Phúc bay đến Phú Quốc từ TP HCM cho biết khâu thủ tục được hoàn thiện rất nhanh chóng và chuyên nghiệp. Chị cảm nhận được sự nhiệt tình của nhân viên. Chị cũng hy vọng hãng sẽ sớm có thêm nhiều chuyến bay, đường bay để khách có thêm nhiều lựa chọn.