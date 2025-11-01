Bên trong chuyến bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways

Sáng 1/11, đội ngũ tiếp viên chào đón những vị khách đầu tiên đến với chuyến bay của hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways - mở ra hành trình trải nghiệm liền mạch từ bầu trời đến mặt đất.
Mỗi ghế có sẵn bộ quà lưu niệm mang biểu tượng mặt trời của hãng dành tặng hành khách.
Suất ăn nhẹ kèm trong giá vé được phục vụ tới hành khách gồm hoa quả, sữa chua và các loại hạt.
Hành khách thưởng thức món phở trên chuyến bay.
Toàn bộ hành khách trong những chuyến bay đầu tiên được phục vụ món bánh đến từ Maison Kayser, thương hiệu bánh Pháp với lịch sử gần ba thập kỷ.
Hành khách còn được thưởng thức nhiều bản nhạc do nghệ sĩ violin biểu diễn. Giữa những tầng mây, giai điệu quen thuộc của O Sole Mio, Danuyp hay Hà nội 12 mùa hoa, Nhớ mùa thu Hà Nội... vang lên, mang đến cho những hành khách trải nghiệm mới lạ.
Tạp chí S.P.A và cẩm nang S.P.A Visit Phu Quoc - hai ấn phẩm song ngữ giới thiệu về du lịch Phú Quốc của hãng sẵn sàng giúp hành khách giải trí.
9h20, chuyến bay từ Hà Nội hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc trong nghi thức phun vòi rồng chào mừng. Những hành khách đầu tiên được đại diện địa phương và hãng Sun PhuQuoc Airways chào đón.
Ngoài chuyến bay mang số hiệu 9G1203, đưa những hành khách từ Hà Nội đến Phú Quốc trên tàu Airbus A321, các chuyến kế tiếp từ TP HCM và từ Đà Nẵng đến Phú Quốc cũng cất cánh ngay trong sáng nay.
Chị Hồng Phúc bay đến Phú Quốc từ TP HCM cho biết khâu thủ tục được hoàn thiện rất nhanh chóng và chuyên nghiệp. Chị cảm nhận được sự nhiệt tình của nhân viên. Chị cũng hy vọng hãng sẽ sớm có thêm nhiều chuyến bay, đường bay để khách có thêm nhiều lựa chọn.
Dàn tiếp viên trẻ trung của hãng. Hãng cho biết, chặng Đà Nẵng – Phú Quốc là chuyến bay chào mừng đặc biệt dịp khai trương, chỉ phục vụ trong ngày 1/11. Chặng bay này dự kiến được đưa vào khai thác thường lệ từ tháng 3/2026. Từ nay đến hết năm 2025, Sun PhuQuoc Airways có ba đường bay nội địa: Phú Quốc – Hà Nội, Phú Quốc - TP HCM và Hà Nội - TP HCM.
Yên Chi
Ảnh: Sun PhuQuoc Airways