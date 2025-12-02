Bên trong căn hộ chung cư bị lửa thiêu rụi ở Hong Kong

Những bức tường ám khói cùng đồ vật đã cháy thành tro bên trong các căn hộ ở Wang Fuk Court cho thấy đám cháy tàn phá khu chung cư dữ dội đến mức nào.

Đơn vị Nhận dạng Nạn nhân Thảm họa Hong Kong (DVIU) ngày 1/12 công bố những bức ảnh đầu tiên về cảnh tượng bên trong các căn hộ bị lửa thiêu rụi ở cụm chung cư Wang Fuk Court kể từ khi đám cháy bùng lên chiều 26/11 và được dập tắt 40 giờ sau đó.

Những bức ảnh cho thấy tường căn hộ chung cư hơn 40 năm tuổi từng ngả màu ố vàng vì cũ kỹ giờ đây loang lổ, ám đen, nhiều chỗ lớp vữa bong ra vì bị nung nóng trong thời gian dài.

Trên sàn nhà vẫn còn tàn tích từ ngọn lửa, với các đồ vật gần như bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn lại những mảnh cháy đen.

Bên trong căn hộ bị thiêu rụi ở cụm chung cư Wang Fuk Court, Hong Kong. Ảnh: AFP

Cảnh sát Hong Kong đang tiếp tục tìm các thi thể bên trong từng căn hộ, ở khu vực cầu thang, hành lang và sân thượng. Lực lượng này cho biết cấu trúc tòa nhà bị hư hại đã gây khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Các nhân viên DVIU mặc đồ bảo hộ, dùng dụng cụ để sàng lọc những mảnh vụn trong đống đổ nát của từng căn hộ để tìm kiếm thi thể. Hàng trăm nhân viên túc trực bên ngoài cụm chung cư Wang Fuk Court để làm nhiệm vụ.

Giới chức đã kiểm tra khoảng 75% số căn hộ tại tòa Wang Sun, trong khi tòa Wang Cheong mới rà soát được 25% số căn. Cảnh sát đã phát hiện thêm một số thi thể không còn nguyên vẹn và cả những thi thể đã bị thiêu đốt thành tro trong vụ cháy.

Điều này khiến cảnh sát chưa thể nhận dạng được 39 thi thể trong tổng số 151 người được xác định đã chết. Đến chiều tối 1/12, khoảng 30 người vẫn mất tích.

Nhân viên sàng lọc kỹ đống đổ nát trong căn hộ bị thiêu rụi ở cụm chung cư Wang Fuk Court. Ảnh: AFP

Chánh Văn phòng Hành chính đặc khu Hong Kong Eric Chan Kwok-ki ngày 1/12 cho biết 7 mẫu lưới quây giàn giáo được thu thập được từ 4 tòa nhà Wang Tai, Wang Tao, Wang Yan và Wang Chi ở cụm chung cư Wang Fuk Court không đạt tiêu chuẩn chống cháy.

Lãnh đạo Cơ quan An ninh Chris Tang Ping-keung cho biết tốc độ lan nhanh của đám cháy là "bất thường", cho rằng mức độ nghiêm trọng của đám cháy là do lưới quây bảo vệ và vật liệu xốp dễ cháy được sử dụng trong dự án bảo trì các tòa nhà.

Cảnh sát đã bắt 14 người với các cáo buộc ngộ sát, vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy trong quá trình thi công dự án bảo trì, cải tạo cụm chung cư.

19 giờ hỏa hoạn thiêu đốt khu chung cư Hong Kong Hỏa hoạn thiêu đốt khu chung cư Hong Kong. Video: AFP, BBC

Ngọc Ánh (Theo NDTV, Standard, AFP)