Bên trong các căn hộ hạng sang tại Phú Mỹ Hưng

Phu My Hung The Horizon đã hoàn tất xây dựng. Tương tự Crescent Mall hay các khu căn hộ dịch vụ Crescent Residence 1, 2, 3, 5…, dự án do Savills vận hành, quản lý.

Nằm tại khu Hồ Bán Nguyệt, Phu My Hung The Horizon - dự án hạng sang đầu tiên tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, có nguồn cung 166 căn hộ. Tuy nhiên, đến nay, số lượng căn hộ còn lại chỉ khoảng 20%. Căn hộ Phu My Hung The Horizon được bàn giao theo tiêu chuẩn hoàn thiện cơ bản, có sẵn hệ tủ bếp, máy lạnh trung tâm Daikin, phòng tắm trang bị đầy đủ…

Phu My Hung The Horizon cũng là công trình nhà ở duy nhất hiện nay tại địa danh hồ Bán Nguyệt - trái tim của đô thị, được chủ đầu tư chào bán ra thị trường.

Khu Hồ Bán Nguyệt là nơi diễn ra nhiều hoạt động như đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý, Hội Hoa Xuân, Ngày hội Xanh… Năm nay, Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng diễn ra từ 24 tháng Chạp đến Mùng 4 Tết (3/2 -13/2/2024), được trang trí với chủ đề Xuân Sum Vầy. Cung đường hoa của hội chợ được bố trí dọc theo phố đi bộ Hồ Bán Nguyệt – đường Tôn Dật Tiên.