Bên trong 'biệt thự y tế' có giá 25 triệu một ngày

Mỗi căn biệt thự được bố trí phòng riêng cho người thân và khu vực riêng cho nhân viên y tế túc trực, bảo đảm quá trình chăm sóc diễn ra liên tục, đồng thời vẫn giữ không gian riêng tư cho gia đình.

GS.TS.BS Đoàn Quốc Hưng, Giám đốc Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2, cho biết yếu tố chuyên môn là nền tảng của mô hình biệt thự y tế, bên cạnh không gian chăm sóc. Bệnh viện quy tụ đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, phối hợp điều trị cùng các chuyên gia trong toàn hệ thống Vinmec. Chi phí lưu trú dự kiến khoảng 25 triệu đồng một căn mỗi ngày, gồm dinh dưỡng cho tối đa 4 người và các tiện ích đi kèm.

Từ 15/4, biệt thự y tế tại Vinmec Ocean Park 2 có thể đón khách đến nghỉ dưỡng, chăm sóc hồi phục sau khi đã điều trị ổn định tại bệnh viện. Từ 1/5, biệt thự sẽ đón khách hàng có nhu cầu ở cữ sau sinh, góp phần đa dạng hóa lựa chọn chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho người dân.

Vinmec Ocean Park 2 là một trong những bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam triển khai mô hình tích hợp từ điều trị, phẫu thuật đến phục hồi và an dưỡng ngay trong khuôn viên. Bệnh viện gồm 14 chuyên khoa, quy mô 114 giường nội trú, cung cấp đầy đủ dịch vụ khám, chữa bệnh, phẫu thuật, phục hồi chức năng và chăm sóc sau điều trị theo chuẩn quốc tế. Ảnh: Vinmec