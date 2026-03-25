Bên trong 'biệt thự y tế' có giá 25 triệu một ngày

Vinmec Ocean Park 2 triển khai mô hình "biệt thự y tế", mở ra một hướng đi mới cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao cấp tại Việt Nam. Ảnh: Vinmec
Vinmec Ocean Park 2 triển khai mô hình "biệt thự y tế", mở ra một hướng đi mới cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao cấp tại Việt Nam. Ảnh: Vinmec
18 căn "biệt thự y tế" tại đây được thiết kế riêng tư, tách biệt, với mô hình kết hợp điều trị, phục hồi, nghỉ dưỡng và chăm sóc gia đình. Các căn biệt thự nằm trong khuôn viên bệnh viện, đảm bảo kết nối nhanh với hệ thống y tế khi cần. Ảnh: Vinmec
18 căn "biệt thự y tế" tại đây được thiết kế riêng tư, tách biệt, với mô hình kết hợp điều trị, phục hồi, nghỉ dưỡng và chăm sóc gia đình. Các căn biệt thự nằm trong khuôn viên bệnh viện, đảm bảo kết nối nhanh với hệ thống y tế khi cần. Ảnh: Vinmec
Mỗi căn bao quanh bởi sân vườn, hồ nước và cây xanh, mang đến cảm giác thư thái, tách biệt khỏi sự ồn ào thường thấy của môi trường bệnh viện. Ảnh: Vinmec
Mỗi căn bao quanh bởi sân vườn, hồ nước và cây xanh, mang đến cảm giác thư thái, tách biệt khỏi sự ồn ào thường thấy của môi trường bệnh viện. Ảnh: Vinmec
Khác biệt lớn nhất của mô hình biệt thự tại Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 nằm ở việc tích hợp đầy đủ tiêu chuẩn y khoa vào một không gian nghỉ dưỡng cao cấp, mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe kiểu mới. Ảnh: Vinmec
Khác biệt lớn nhất của mô hình biệt thự tại Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 nằm ở việc tích hợp đầy đủ tiêu chuẩn y khoa vào một không gian nghỉ dưỡng cao cấp, mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe kiểu mới. Ảnh: Vinmec
Giường bệnh tích hợp các thiết bị y tế chuyên dụng như hệ thống monitor theo dõi tại đầu giường, hệ thống nút bấm gọi y tá kết nối trực tiếp với khoa cấp cứu, đảm bảo phản ứng nhanh trong mọi tình huống. Đặc biệt, với nhóm khách hàng sau sinh, biệt thự trang bị đầy đủ tiện ích chuyên biệt như máy hút sữa, xe nôi, cũi gỗ, chậu tắm riêng tích hợp đèn sưởi cho trẻ sơ sinh. Ảnh: Vinmec
Giường bệnh tích hợp các thiết bị y tế chuyên dụng như hệ thống monitor theo dõi tại đầu giường, hệ thống nút bấm gọi y tá kết nối trực tiếp với khoa cấp cứu, đảm bảo phản ứng nhanh trong mọi tình huống. Đặc biệt, với nhóm khách hàng sau sinh, biệt thự trang bị đầy đủ tiện ích chuyên biệt như máy hút sữa, xe nôi, cũi gỗ, chậu tắm riêng tích hợp đèn sưởi cho trẻ sơ sinh. Ảnh: Vinmec
Đội ngũ điều dưỡng luôn túc trực tại biệt thự, sẵn sàng hỗ trợ chăm sóc và xử lý các vấn đề phát sinh. Các dịch vụ chăm sóc cá nhân như massage, gội đầu tại chỗ hay hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày được triển khai linh hoạt, mang lại cảm giác thư thái như đang nghỉ dưỡng tại resort cao cấp. Ảnh: Vinmec
Đội ngũ điều dưỡng luôn túc trực tại biệt thự, sẵn sàng hỗ trợ chăm sóc và xử lý các vấn đề phát sinh. Các dịch vụ chăm sóc cá nhân như massage, gội đầu tại chỗ hay hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày được triển khai linh hoạt, mang lại cảm giác thư thái như đang nghỉ dưỡng tại resort cao cấp. Ảnh: Vinmec
Đội ngũ bác sĩ từ các chuyên khoa sẽ trực tiếp thăm khám tại chỗ theo lịch trình hoặc khi có yêu cầu, giúp người bệnh được duy trì quá trình theo dõi mà không cần di chuyển. Trong trường hợp khẩn cấp, hệ thống xe cấp cứu và xe điện nội khu luôn sẵn sàng, rút ngắn tối đa thời gian tiếp cận điều trị chuyên sâu. Ảnh: Vinmec
Đội ngũ bác sĩ từ các chuyên khoa sẽ trực tiếp thăm khám tại chỗ theo lịch trình hoặc khi có yêu cầu, giúp người bệnh được duy trì quá trình theo dõi mà không cần di chuyển. Trong trường hợp khẩn cấp, hệ thống xe cấp cứu và xe điện nội khu luôn sẵn sàng, rút ngắn tối đa thời gian tiếp cận điều trị chuyên sâu. Ảnh: Vinmec
Trong mỗi căn biệt thự, không gian sống được thiết kế đầy đủ tiện nghi với phòng khách, bếp và hệ thống giải trí, mang đến cảm giác như một tổ ấm. Người bệnh và gia đình không chỉ được chăm sóc y tế, mà còn tận hưởng không gian sống sang trọng, riêng tư, hòa mình với thiên nhiên suốt hành trình hồi phục. Ảnh: Vinmec
Trong mỗi căn biệt thự, không gian sống được thiết kế đầy đủ tiện nghi với phòng khách, bếp và hệ thống giải trí, mang đến cảm giác như một tổ ấm. Người bệnh và gia đình không chỉ được chăm sóc y tế, mà còn tận hưởng không gian sống sang trọng, riêng tư, hòa mình với thiên nhiên suốt hành trình hồi phục. Ảnh: Vinmec
Không gian thoáng đãng, với từng chi tiết được tính toán nhằm mang lại cảm giác thư thái cho người bệnh. Nhờ đó, những áp lực, mệt mỏi thường thấy khi đến bệnh viện dần được xóa nhòa, tạo sự an tâm suốt quá trình hồi phục. Ảnh: Vinmec
Không gian thoáng đãng, với từng chi tiết được tính toán nhằm mang lại cảm giác thư thái cho người bệnh. Nhờ đó, những áp lực, mệt mỏi thường thấy khi đến bệnh viện dần được xóa nhòa, tạo sự an tâm suốt quá trình hồi phục. Ảnh: Vinmec
Phòng vệ sinh trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại, tối ưu công năng sử dụng và đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, thuận tiện cho người bệnh và gia đình trong sinh hoạt hàng ngày. Ảnh: Vinmec
Phòng vệ sinh trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại, tối ưu công năng sử dụng và đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, thuận tiện cho người bệnh và gia đình trong sinh hoạt hàng ngày. Ảnh: Vinmec
Mỗi căn biệt thự được bố trí phòng riêng cho người thân và khu vực riêng cho nhân viên y tế túc trực, bảo đảm quá trình chăm sóc diễn ra liên tục, đồng thời vẫn giữ không gian riêng tư cho gia đình.
GS.TS.BS Đoàn Quốc Hưng, Giám đốc Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2, cho biết yếu tố chuyên môn là nền tảng của mô hình biệt thự y tế, bên cạnh không gian chăm sóc. Bệnh viện quy tụ đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, phối hợp điều trị cùng các chuyên gia trong toàn hệ thống Vinmec. Chi phí lưu trú dự kiến khoảng 25 triệu đồng một căn mỗi ngày, gồm dinh dưỡng cho tối đa 4 người và các tiện ích đi kèm.
Từ 15/4, biệt thự y tế tại Vinmec Ocean Park 2 có thể đón khách đến nghỉ dưỡng, chăm sóc hồi phục sau khi đã điều trị ổn định tại bệnh viện. Từ 1/5, biệt thự sẽ đón khách hàng có nhu cầu ở cữ sau sinh, góp phần đa dạng hóa lựa chọn chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho người dân.
Vinmec Ocean Park 2 là một trong những bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam triển khai mô hình tích hợp từ điều trị, phẫu thuật đến phục hồi và an dưỡng ngay trong khuôn viên. Bệnh viện gồm 14 chuyên khoa, quy mô 114 giường nội trú, cung cấp đầy đủ dịch vụ khám, chữa bệnh, phẫu thuật, phục hồi chức năng và chăm sóc sau điều trị theo chuẩn quốc tế. Ảnh: Vinmec
Mỗi căn biệt thự được bố trí phòng riêng cho người thân và khu vực riêng cho nhân viên y tế túc trực, bảo đảm quá trình chăm sóc diễn ra liên tục, đồng thời vẫn giữ không gian riêng tư cho gia đình.
GS.TS.BS Đoàn Quốc Hưng, Giám đốc Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2, cho biết yếu tố chuyên môn là nền tảng của mô hình biệt thự y tế, bên cạnh không gian chăm sóc. Bệnh viện quy tụ đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, phối hợp điều trị cùng các chuyên gia trong toàn hệ thống Vinmec. Chi phí lưu trú dự kiến khoảng 25 triệu đồng một căn mỗi ngày, gồm dinh dưỡng cho tối đa 4 người và các tiện ích đi kèm.
Từ 15/4, biệt thự y tế tại Vinmec Ocean Park 2 có thể đón khách đến nghỉ dưỡng, chăm sóc hồi phục sau khi đã điều trị ổn định tại bệnh viện. Từ 1/5, biệt thự sẽ đón khách hàng có nhu cầu ở cữ sau sinh, góp phần đa dạng hóa lựa chọn chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho người dân.
Vinmec Ocean Park 2 là một trong những bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam triển khai mô hình tích hợp từ điều trị, phẫu thuật đến phục hồi và an dưỡng ngay trong khuôn viên. Bệnh viện gồm 14 chuyên khoa, quy mô 114 giường nội trú, cung cấp đầy đủ dịch vụ khám, chữa bệnh, phẫu thuật, phục hồi chức năng và chăm sóc sau điều trị theo chuẩn quốc tế. Ảnh: Vinmec
Thế Đan