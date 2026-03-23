Bên trong bệnh viện gần 1.500 tỷ đồng phía đông Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Vinmec Ocean Park 2 tọa lạc trong lòng đại đô thị Vinhomes Ocean Park 2 (xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên), vốn đầu tư 1.482 tỷ đồng, diện tích 31.000 m2, quy mô 114 giường nội trú, công suất dự kiến 135.000 lượt khám mỗi năm. Đây là một trong số ít bệnh viện tại Việt Nam triển khai mô hình tích hợp từ điều trị, phẫu thuật đến phục hồi và an dưỡng ngay trong khuôn viên. Bệnh viện gồm 14 chuyên khoa, cung cấp đầy đủ dịch vụ khám, chữa bệnh, phẫu thuật, phục hồi chức năng và chăm sóc sau điều trị theo tiêu chuẩn quốc tế.
Sảnh đón tiếp, bệnh viện có thiết kế mở, đón ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác thoải mái cho người bệnh khi đến thăm khám.
Khu vực chờ rộng, ghế ngồi thoải mái, hệ thống hướng dẫn và quy trình tiếp đón được bố trí đồng bộ, nhằm giảm cảm giác căng thẳng khi người dân đi khám bệnh.
Tại Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2, người bệnh được trực tiếp điều trị bởi các bác sĩ đầu ngành, đứng đầu là GS. TS. BS Đoàn Quốc Hưng, Giám đốc bệnh viện đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng chuyên ngành Tim mạch Hệ thống Y tế Vinmec - cùng đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm lâm sàng. Bên cạnh đó, người bệnh còn được hội chẩn cùng các chuyên gia đầu ngành trên toàn hệ thống Vinmec, đảm bảo mỗi ca bệnh đều có cơ hội tiếp cận với phương án điều trị tối ưu.
Khu vực khám Nhi với nhiều màu sắc, tạo không gian gần gũi giúp trẻ thoải mái khi đến khám.
Bệnh viện trang bị máy chụp cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Magnetom Vida XT, cho phép tái tạo hình ảnh độ phân giải cao, hỗ trợ phát hiện sớm các tổn thương tại não, tủy sống, mạch máu và nhiều cơ quan nội tạng. Thiết bị góp phần nâng cao hiệu quả tầm soát và chẩn đoán các bệnh lý như đột quỵ, ung thư, tim mạch.
Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 512 lát cắt (GE Healthcare, Mỹ) với tốc độ chụp nhanh, độ phân giải cao, cho phép tái tạo hình ảnh chi tiết, hỗ trợ phát hiện sớm nhiều bệnh lý phức tạp. Máy còn giúp giảm liều tia tối ưu, an toàn hơn cho người bệnh.
Tại đây có hệ thống chụp nhũ ảnh thế hệ mới Mammomat Revelation, cho phép phát hiện sớm những tổn thương nhỏ trong tầm soát ung thư vú. Máy được ví như "cặp mắt vàng" với khả năng tái tạo hình ảnh sắc nét, hỗ trợ bác sĩ đưa ra chẩn đoán chính xác ngay từ giai đoạn sớm.
Hệ thống phòng mổ hiện đại, được thiết kế theo tiêu chuẩn vô khuẩn một chiều, tích hợp đồng bộ các công nghệ tiên tiến, đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh trong ca phẫu thuật. Nhiều thiết bị cao cấp được tích hợp ngay trong phòng mổ, hỗ trợ bác sĩ thực hiện hiệu quả các ca mổ từ thường quy đến phức tạp.
Phòng bệnh rộng rãi, đầy đủ tiện nghi với giường bệnh thông minh, hệ thống điều khiển tự động, nhà vệ sinh khép kín, khu vực cho người nhà nghỉ lại.
Một số phòng được thiết kế theo mô hình căn hộ với khu vực sinh hoạt, bếp và không gian thư giãn riêng.
Ngay trong khuôn viên bệnh viện là khu an dưỡng được thiết kế theo kiểu "resort chăm sóc sức khỏe", với 18 căn biệt thự cao cấp, bảo đảm riêng tư, theo dõi y khoa 24/7, chăm sóc cá thể hóa cho từng khách hàng.
Bên cạnh chẩn đoán và điều trị, bệnh viện chú trọng phục hồi chức năng nhằm giúp người bệnh hồi phục nhanh, xuất viện sớm.
GS. TS. BS Đoàn Quốc Hưng cho biết, mục tiêu của bệnh viện là xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, nơi mỗi người bệnh được điều trị bằng những giải pháp tiên tiến. "Chúng tôi kỳ vọng Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 sẽ trở thành điểm đến y tế tin cậy, góp phần nâng tầm chất lượng sống cho cộng đồng", ông chia sẻ.
Thế Đan
Ảnh: Vinmec
Dịp khai trương, Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 triển khai nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt. Khách hàng sẽ được miễn phí khám (trừ khám cấp cứu), đồng thời ưu đãi giảm 70% khi thực hiện một số dịch vụ chẩn đoán hình ảnh như siêu âm vú, chụp X-quang vú, chụp MRI..., giảm 50% cho các dich vụ chẩn đoán hình ảnh khác, giảm 30% khi thực hiện các dịch vụ xét nghiệm, phẫu thuật, thủ thuật và lưu viện.