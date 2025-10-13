Bên trong bảo tàng ếch chết 'kỳ lạ nhất' châu Âu

CroatiaHơn 500 con ếch được tạo hình đi học, dự tiệc, làm việc trong bảo tàng Froggyland, ở thành phố Split, hút khách nhờ sự độc đáo nhưng cũng gây nhiều tranh cãi.

Froggyland nằm cạnh cung điện Diocletian, một công trình từ thế kỷ thứ 4 của hoàng đế La Mã cổ đại. Bảo tàng trưng bày 21 sa bàn với 507 con ếch được sắp đặt trong các bối cảnh mô phỏng cuộc sống con người, như lớp học, rạp xiếc, phòng xử án hay phòng làm việc của nha sĩ. Nhiều người ví von đây là phiên bản "Body Worlds" (Thế giới Cơ thể) của Amsterdam, nhưng dành cho loài ếch.

Bộ sưu tập này do nhà chế tác mẫu vật người Hungary Ferenc Mere thực hiện trong giai đoạn 1910-1920. Ông đã phát triển một kỹ thuật bảo quản độc đáo, không cần rạch mổ trên cơ thể ếch. Ban đầu, bộ sưu tập có 1.000 mẫu vật, nhưng đến nay chỉ còn 507 con được bảo quản trong tình trạng hoàn hảo.

Dù đã mở cửa từ năm 1993, bảo tàng thực sự nổi tiếng gần đây nhờ các nền tảng mạng xã hội như TikTok và Instagram. Froggyland cũng từng xuất hiện trong một tập của chương trình "Travel Man: 48 Hours in...".

Tuy nhiên, không phải ai cũng yêu thích nơi này.

Joe Leggett, một nhà sáng tạo nội dung người Anh, đã chia sẻ video về chuyến thăm của mình lên Instagram, thu hút gần 40.000 lượt thích.

"Tôi đang đứng trước bảo tàng kỳ lạ nhất châu Âu - nơi trưng bày ếch chết. Chúng tôi trả 13 Euro, và bạn thấy đấy, tôi khá bối rối khi vào tham quan", anh nói. Cảm nhận của Joe về nơi này là "khủng khiếp", "chẳng hay chút nào mà chỉ thấy buồn".

Anh nói thêm: "Chúng tôi rời đi chỉ sau 10 phút vì thẳng thắn mà nói, nó thật kinh khủng. Nó chẳng có gì vui, thậm chí còn có chút đáng buồn".

Nam du khách gây tranh cãi vì bỏ tiền đi xem ếch chết Joe ghi hình chuyến thăm đến Froggyland hè năm nay. Video: Instagram/Joe Leggett

Ý kiến của Joe nhận nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều bình luận cho rằng anh nên tôn trọng văn hóa điểm đến cũng như nên tìm hiểu ý nghĩa của từng bảo tàng trên thế giới trước khi ghé thăm. "Phản ứng này của anh không phù hợp khi đến thăm bảo tàng vĩ đại nhất thế giới, nhưng tùy anh thôi", một người bình luận. Người khác cho rằng Joe "không hiểu hết ý nghĩa của bảo tàng thì đừng vội phán xét".

Trên TripAdvisor, bảo tàng được xếp vào top 15 điểm phải đến ở Split với hàng nghìn đánh giá. Trên diễn đàn Reddit, trong một chủ đề có tiêu đề "Froggyland ở Split, Croatia - có đáng tiền không?", các ý kiến cũng rất đa chiều.

Một tài khoản viết: "Tôi đi ngang qua đây nhiều lần và chỉ nghĩ nó là một cửa hàng kỳ quặc, bán đồ lưu niệm về ếch. Nếu biết bên trong là một bảo tàng độc đáo với những con ếch 'sống' như người, có lẽ tôi đã vào xem".

"Nó ngớ ngẩn đến mức buồn cười, tôi rất thích", một bình luận khác viết.

Một du khách kết luận: "Froggyland có cái hay riêng của nó. Hãy uống vài ly bia rồi vào xem những con ếch nhồi bông trong các tình huống ngớ ngẩn. Mấy khi có cơ hội xem những thứ như vậy? Bảo tàng bình thường thì lúc nào đi cũng được".

Split là thành phố lớn thứ hai của Croatia, sau thủ đô Zegrab. Một trong những điểm đến nổi tiếng nhất tại đây là Emperor’s Palace hay Cung điện Hoàng đế. Công trình được bảo tồn gần như nguyên bản, mang lối kiến trúc nghệ thuật của thời kỳ đầu Cơ đốc giáo, Byzantine và thời kỳ đầu thời trung cổ.

Thành phố Split nhìn từ biển. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Anh Minh (Theo DM)