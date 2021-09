Bến Tre ứng dụng công nghệ xây dựng 'pháo đài xanh' chống dịch

Thành phố Bến Tre (tỉnh Bến Tre) ứng dụng công nghệ tổ chức xét nghiệm, theo dõi kết quả, thiết lập "pháo đài xanh" nhằm duy trì vùng an toàn chống dịch.

Với tinh thần mỗi phường, xã là một pháo đài, qua 10 ngày triển khai chương trình xây dựng "Thành phố xanh" tại Bến Tre, cuộc chiến chống Covid-19 tại đây đang trong giai đoạn quyết liệt, triệt để.

Trước đó, UBND thành phố Bến Tre đã cùng Đoàn công tác Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế, thực hiện chương trình "Thành phố Xanh" trên nền tảng công nghệ "Việt Nam khỏe mạnh". Chương trình nhằm xây dựng những "pháo đài xanh" trên bản đồ địa phương, giúp kiểm soát dịch bệnh, sớm đưa sản xuất, dịch vụ và đời sống người dân trở lại trạng thái bình thường mới.

Quy trình xét nghiệm thông qua ứng dụng công nghệ đăng ký và trả kết quả online theo QR code.

Cụ thể, UBND thành phố Bến Tre đã tổ chức ra quân với biểu tượng "pháo đài xanh", được giới thiệu với chữ V - Việt Nam chiến thắng cùng hình trái tim biểu trưng của lòng nhân ái và vòng tròn bảo vệ màu xanh dương của ngành y tế, phòng chống dịch.

Chương trình thiết lập 18 điểm xét nghiệm trên 14 phường, xã của thành phố. Nhờ ứng dụng công nghệ vào phòng chống dịch bệnh, chỉ trong 6 giờ từ 14h00 đến 20h00 ngày 19/8, cả thành phố đã có hơn 18.000 lượt người dân đại diện cho 72.000 nhân khẩu đăng ký xét nghiệm thành công, nhận mã QR code xét nghiệm.

Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", chỉ trong hai ngày 20-21/8, TP Bến Tre đã tổ chức xét nghiệm 35.943 mẫu đại diện cho 130.042 nhân khẩu của thành phố. Sau đó, cứ mỗi 72 giờ, lại có một, hai đại diện mỗi hộ gia đình (tuỳ theo mức độ nguy cơ của từng phường, xã) tiếp tục được xét nghiệm luân phiên qua sàng lọc 4 vòng.

Tính đến ngày 31/8, cơ quan y tế TP Bến Tre đã lấy được 71.953 mẫu xét nghiệm nhanh, trên 83.747 lượt đăng ký trực tuyến trên hệ thống công nghệ. Cơ quan quản lý phòng chống dịch cũng cung cấp hệ thống theo dõi thống kê cho từng xã, phường. Địa phương có thể nắm được số lượng đăng ký, thực hiện, kết quả xét nghiệm, từ đó chủ động quản lý phòng dịch ở các cấp.

Giải pháp công nghệ cũng giúp lãnh đạo địa phương theo dõi tình hình thực tế trên địa bàn, tối ưu phòng chống dịch. Theo đó, phân hệ khai báo y tế theo mẫu của Bộ Y tế cho phép tương tác hai chiều, trong khi phân hệ xét nghiệm giúp giảm ít nhất 50% nhân lực y tế, hỗ trợ báo cáo tự động, phân loại theo độ tuổi, giới tính. Ngoài ra, hệ thống cũng hỗ trợ xét nghiệm mẫu gộp, mẫu đại diện gia đình một cách chính xác, trả kết quả tự động cho người dân, lưu giữ lịch sử của tất cả lần xét nghiệm, hỗ trợ báo cáo thống kê trực tuyến cho cơ quan phòng chống dịch cũng như cơ quan quản lý Nhà nước.

Các khu chợ tại TP Bến Tre đang được hoạt động trở lại, có sự giãn cách để phòng chống Covid-19.

Chương trình còn xét nghiệm cho người dân tại chợ đầu mối, chợ dân sinh Bến Tre và một số doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ, vận tải, nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hoá, góp phần ổn định cuộc sống người dân.

Chị Lưu Thị Điệp, một hộ dân tham gia test nhanh tầm soát tại phường 3, TP Bến Tre cho biết, chị đã xét nghiệm qua các vòng theo chương trình xây dựng thành phố xanh. Đây là cơ hội để chị Điệp nắm bắt tình trạng sức khỏe, duy trì biện pháp phòng chống Covid-19.

"Vừa test nhanh, vừa được tiêm vaccine, tôi khá an tâm với sự tổ chức bài bản, trật tự, an toàn cho người dân của thành phố. Người dân đi xét nghiệm cộng đồng có mã đăng ký theo khung giờ, chọn địa điểm thuận tiện. Chúng tôi phấn khởi và tin tưởng chợ sẽ được hoạt động an toàn để phục vụ bà con", chị Điệp cho biết.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp tại Bến Tre cũng đã đăng ký "Doanh nghiệp xanh" để tiếp tục triển khai xét nghiệm mỗi 72 giờ cho nhân viên, người lao động. Với chương trình này, doanh nghiệp có thể chủ động theo dõi sức khoẻ người lao động, phát hiện sớm ca nghi nhiễm để kịp hỗ trợ và giãn cách, duy trì sản xuất kinh doanh thay thế cho "ba tại chỗ", giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Bản đồ Covid-19 TP Bến Tre đã chuyển màu sau 4 vòng xét nghiệm sàng lọc trong 10 ngày triển khai chiến dịch.

Tính đến 9h00 ngày 30/8, trên toàn 14 xã, phường TP Bến Tre không ghi nhận thêm ca dương tính trong cộng đồng. Trên biểu đồ số trực tuyến theo dõi diễn biến dịch của tỉnh, toàn thành phố Bến Tre đang chuyển màu, mỗi phường, xã trở thành một "Pháo đài xanh", xác định sớm F0, F1 và giữ vững "vùng xanh", thu nhỏ "vùng vàng" và xoá dần "vùng đỏ".

Lãnh đạo phường, xã của toàn thành phố cũng duy trì những "pháo đài" an toàn. Thông qua kết quả xét nghiệm, mỗi tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân có chứng nhận kết quả "Xét nghiệm Covid-19 âm tính" sẽ có QR code xác thực. QR code này sử dụng như "giấy thông hành" để di chuyển, vận tải hàng hóa, tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ thiết yếu theo quy định.

Hà Thanh (Ảnh: HDBank)