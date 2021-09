Bến Tre nới lỏng giãn cách nhờ ứng dụng công nghệ phòng chống dịch

Nhiều huyện, thành phố ở tỉnh Bến Tre nới lỏng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 với "giấy thông hành" cho người dân là QR code xét nghiệm âm tính.

Sau gần 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, từ 0h00 ngày 10/9, 7 trong số 9 huyện, thành phố tỉnh Bến Tre đã bắt đầu trạng thái "bình thường mới", với hàng triệu người dân được phép đi lại, mua sắm nhờ có QR code xét nghiệm âm tính mẫu gộp và mẫu đại diện các nhóm cư dân, hộ gia đình. Đây là ứng dụng giải pháp công nghệ không tốn kém trong khi chưa có đủ vaccine.

Một người dân hoàn thành xét nghiệm và nhận được kết quả xét nghiệm có QR code. Ảnh: Tài Nguyên

Thông qua kết quả xét nghiệm, mỗi tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân có chứng nhận kết quả "Xét nghiệm Covid-19 âm tính" sẽ có QR code xác thực. QR code này sử dụng như "giấy thông hành" để di chuyển, vận tải hàng hóa, tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ thiết yếu theo quy định.

Ứng dụng QR code nằm trên nền tảng công nghệ "Việt Nam khỏe mạnh", do chính quyền Bến Tre cùng Đoàn công tác Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế thực hiện. Chương trình nhằm xây dựng những "pháo đài xanh" trên bản đồ địa phương, giúp kiểm soát dịch bệnh, sớm đưa sản xuất, dịch vụ và đời sống người dân trở lại trạng thái "bình thường mới".

Một khu chợ ở Bến Tre mở cửa hoạt động trở lại. Ảnh: Tài Nguyên

Giải pháp công nghệ cũng giúp lãnh đạo địa phương theo dõi tình hình thực tế trên địa bàn, tối ưu phòng chống dịch. Theo đó, phân hệ khai báo y tế theo mẫu của Bộ Y tế cho phép tương tác hai chiều, trong khi phân hệ xét nghiệm giúp giảm ít nhất 50% nhân lực y tế, hỗ trợ báo cáo tự động, phân loại theo độ tuổi, giới tính. Ngoài ra, hệ thống cũng hỗ trợ xét nghiệm mẫu gộp, mẫu đại diện gia đình một cách chính xác, trả kết quả tự động cho người dân, lưu giữ lịch sử của tất cả lần xét nghiệm, hỗ trợ báo cáo thống kê trực tuyến cho cơ quan phòng chống dịch cũng như cơ quan quản lý Nhà nước.

Đến 10/9/2021, theo thống kê của chiến dịch "pháo đài xanh", trên toàn bộ tỉnh Bến Tre đã thực hiện xét nghiệm đồng loạt qua nhiều vòng, cách nhau mỗi 72h cho 273.636 mẫu đại diện cho 1.094.544 nhân khẩu trên toàn tỉnh với ghi nhận 7 "vùng xanh an toàn".

Người dân xếp hàng vào tiến hành xét nghiệm ở Bến Tre. Ảnh: Tài Nguyên

Hơn 142 phường, xã tại tỉnh Bến Tre đã trở thành những "pháo đài xanh" an toàn. Chiến dịch "pháo đài xanh" đang hỗ trợ các doanh nghiệp trở lại sản xuất an toàn tại 2 khu công nghiệp lớn Giao Long, An Hiệp và gần 2.000 hộ sản xuất kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Châu Thành.

Trước đó, chương trình "pháo đài xanh" đã được thực hiện tại TP Bến Tre, giúp các chợ đầu mối, chợ dân sinh, các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ, giao thông vận tải... tại thành phố hoạt động trở lại trong trạng thái "bình thường mới".

Anh Ngọc