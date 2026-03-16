Bên tôi nhiều năm, bạn gái chịu không ít tổn thương và thiệt thòi

"Bóng bay gặp xương rồng kết duyên và về ở với nhau. Sau một thời gian chung sống, trên người bóng bay đầy những vết thương, nhưng bóng bay nghĩ vẫn phải cố gắng, rồi đến một ngày nào đó cả hai sẽ hạnh phúc. Cuối cùng, qua bao năm vất vả đau đớn, bóng bay quyết định buông xuôi tất cả để rời đi. Rồi bóng bay gặp được Bông Gòn. Mỗi lần cả hai ôm nhau đều cảm thấy quá đỗi yêu thương ấm áp. Bóng bay nhận ra rằng không chỉ có cố gắng và nhẫn nhịn sẽ mang lại hạnh phúc mà lựa chọn đúng đắn mới đem lại tất cả. Ta không sai khi có lựa chọn sai lầm. Ta chỉ sai khi không dám từ bỏ lựa chọn đó để đi đến một lựa chọn khác. Tất cả sự lựa chọn hãy vì hai chữ hạnh phúc, nếu không hạnh phúc thì đừng cố gắng gượng, càng tự làm đau mình thôi".

Em gửi cho tôi câu chuyện này, ngầm nói tôi chính là cây xương rồng gai góc. Nếu tôi không thay đổi, một ngày em buộc phải đi tìm Bông Gòn mà thôi. Tôi là người có kiểu gắn bó né tránh. Tôi không giỏi thể hiện cảm xúc, không dễ mở lòng, nhiều khi chọn im lặng thay vì nói ra điều mình nghĩ. Những lần em cần một lời giải thích, tôi lại chọn im lặng. Những lúc em cần được ôm lấy, tôi lại đứng yên, thậm chí là biến mất.

Có lẽ thế nên suốt những năm qua, ở bên tôi, em đã phải chịu không ít tổn thương và thiệt thòi. Không phải vì tôi cố ý làm đau em, tôi cũng không hiểu mình nữa. Sự lạnh lùng và sợ cam kết của tôi giống như những chiếc gai, âm thầm làm những người ở cạnh mình chảy máu và lần lượt bỏ đi.

Chắc họ không biết rằng cây xương rồng sống giữa sa mạc, phải mọc gai để tự bảo vệ mình mà tồn tại. Tôi cứ nghĩ mãi một điều: "Một cây xương rồng như tôi phải làm gì để được hạnh phúc đây"?

Quang Hòa