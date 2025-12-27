Bến Ninh Kiều kín người xem Lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ

Hàng nghìn người dân và du khách đổ về bến Ninh Kiều theo dõi Lễ hội văn hóa sông nước lần đầu được tổ chức tái hiện đời sống, sinh kế và văn hóa miền Tây.

Lễ khai mạc diễn ra tại rạch Khai Luông, phường Cái Khế, đối diện bến Ninh Kiều. Chương trình nghệ thuật được dàn dựng trên sân khấu thực cảnh, khắc họa nhịp sống "trên bến, dưới thuyền" gắn với sông nước của người dân Cần Thơ và miền Tây, từ sinh hoạt thường nhật, buôn bán, lễ hội dân gian đến tín ngưỡng truyền thống.

Tái hiện không gian chợ nổi Cái Răng - địa điểm du lịch nổi tiếng của Cần Thơ. Ảnh: Minh Trung

Hàng trăm ghe, thuyền tham gia diễu hành, tái hiện các hoạt động đặc trưng như đua ghe ngo, giao thương trên sông và hình ảnh các chợ nổi Cái Răng, Ngã Năm, Ngã Bảy. Đây được xem là những biểu trưng tiêu biểu của văn hóa sông nước Nam Bộ, góp phần quảng bá du lịch Cần Thơ.

Kết thúc chương trình nghệ thuật là màn trình diễn 300 thiết bị bay không người lái (drone show), tạo hình các biểu tượng văn hóa, câu ca, điệu hò miền Tây, kết hợp bắn pháo hoa nghệ thuật trong khoảng 15 phút tại khu vực bến Ninh Kiều. Quy mô trình diễn được điều chỉnh so với kế hoạch ban đầu.

Rất đông người dân lên cầu đi bộ tại khu vực bến Ninh Kiều xem chương trình khai mạc lễ hội.

Ảnh: Minh Trung

Lễ khai mạc thu hút đông đảo người dân, du khách đứng kín bến Ninh Kiều, đường Hai Bà Trưng và hai bên bờ kè rạch Khai Luông theo dõi.

Trong khuôn khổ lễ hội, kéo dài đến hết ngày 1/1/2026, Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động như triển lãm ảnh "Nhịp sống trên sông - Miền Tây xưa và nay", thả đèn hoa đăng, đua thuyền buồm, đua ván SUP, trình diễn Flyboard và các chương trình kích cầu du lịch đường thủy.

Người dân tập trung tại khu vực bến Ninh Kiều theo dõi chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội, tối 27/12. Ảnh: Châu Tâm

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết lễ hội nhằm giới thiệu, quảng bá nét đặc trưng văn hóa sông nước của Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Cần Thơ nói riêng đến người dân, du khách trong và ngoài nước; đồng thời góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hệ sinh thái sông nước, hướng tới phát triển du lịch bền vững.

Theo UBND TP Cần Thơ, năm 2025 địa phương đón hơn 11 triệu lượt du khách, trong đó gần 45.000 khách quốc tế, tăng 18% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch đạt gần 10.000 tỷ đồng, tăng khoảng 20%.

