Bên em bình an, ấm áp, tràn ngập tiếng cười, anh nhé

Em hoạt bát, vui vẻ, sống tích cực, trong sáng, cao 1m65, người thon gọn, ưa nhìn nên nhanh nhẹn lắm.

Về cuộc sống của em hiện tại: em là cô gái tuổi Canh Ngọ, cốt cách tuổi ngựa bề ngoài có hơi sáng nắng chiều mưa, bên trong hướng nội nhưng được cái tháo vát và nhanh nhẹn. Em quê miền Trung, xa nhà từ năm 18 tuổi, vào Sài Gòn học tập và làm việc. Bằng sự cố gắng hết mình với mọi việc, em làm như cách em gắn bó với công ty gần 10 năm, xây dựng từ lúc còn bé tới lúc huy hoàng. Giờ đây em cũng có thành tựu trong sự nghiệp, tại vị trí cao nhất một doanh nghiệp có tiếng trong nước và có nhiều đóng góp cho xã hội. Em luôn sống bằng sự tử tế, chân thành với mọi việc diễn ra xung quanh mình. Em chủ động về kinh tế, độc lập, biết chăm chút yêu thương bản thân và gia đình.



Tính cách em hướng nội, thích ngôi nhà đầy nắng và có vườn, yêu thiên nhiên nhưng hoạt động trong một công ty trẻ, nhiệt huyết cũng tạo cho bản thân sự tháo vát, linh hoạt và trẻ hơn so với tuổi. Về gia đình: là em út trong năm chị em, bố mẹ đã về hưu, anh chị có gia đình riêng đều hạnh phúc và yêu thương nên chỉ mong cô út có người chở che thôi. Như vậy là cả làng, cả trường ở quê với bạn Sài Gòn, cả công ty em vui. Anh mà là chồng em, chắc được cưng quá luôn.



Về anh: điều quan trọng nhất là phẩm chất con người, sự trưởng thành trong tâm trí luôn làm em tin tưởng tuyệt đối ở anh, để em không có một suy nghĩ mông lung nào về cuộc đời nữa. Em cũng mong chúng ta cùng một tầng kiến thức, đạo đức, sự tử tế, chân thành để có thể chia sẻ với nhau mọi chuyện vì tính thực tế luôn song hành trong các mối quan hệ.



Đối với em, hai bên có cảm xúc là đã đánh bật hết mọi tiêu chí còn lại rồi và con gái có độ tuổi thế nào đi chăng nữa vẫn mong muốn được yêu thương, một gia đình đúng nghĩa. Người ta nói làm cao thì công việc choán hết gia đình, cái này là do tính cách mỗi người. Còn với em và phụ nữ hiện đại đủ thời gian để nấu cho gia đình những món ăn ngon hàng ngày, anh mở cửa bước vào nhà là sự đầm ấm gia đình, có em và có tất cả. Em yêu động vật nên chăm nhiều cún và mèo ạ, nên nếu anh không thích chúng cũng nói em nhé.



Hy vọng bản thân có đủ sự may mắn ở kiếp này để gặp được người mình yêu thương thật lòng và người đó cũng yêu thương em. Đừng ngần ngại mà viết thư cho em nhé, có lời mở đầu thì mới có trạm kế tiếp của hạnh phúc.

