Bên em, anh sẽ nhận ra mình đã chọn đúng người

Em hơn 30 tuổi, khuôn mặt ưa nhìn, vui vẻ, lạc quan và yêu đời.

Hà Nội một ngày trời âm u, đã hết Tết nhưng chưa tới ngày bắt đầu công việc. Em đang thư giãn, nằm trong nhà và ngắm nhìn bầu trời khi viết những dòng này để gửi tới anh.

Em sống và làm việc ở Hà Nội. Em đã gắn bó với nơi đây nhiều năm nên sẽ không muốn tới nơi khác sinh sống, cho dù có phồn hoa tươi đẹp hơn. Em hơn 30 tuổi, khuôn mặt ưa nhìn, vui vẻ, lạc quan và yêu đời. Em có mái tóc đen truyền thống, ngoại hình tươi trẻ, dễ nhìn và hiện đại.

Em thích nấu ăn, đọc sách và dọn dẹp nhà cửa. Em hay tập thể dục để giữ gìn sức khỏe, ăn uống healthy và học thêm một số kỹ năng hàng ngày. Em là người gọn gàng, sạch sẽ và ngăn nắp. Em thích đọc sách và đi sắm đồ mỗi khi rảnh. Em thích nghe nhạc và xem phim vào mỗi cuối tuần.

Buổi sáng, chúng ta sẽ cùng nhau tập thể dục, uống nước ép, ăn sáng rồi đi làm. Hết giờ làm việc, khi về nhà, anh sẽ thấy em trong bếp với chiếc tạp dề xinh xắn cùng những món ăn ngon và đẹp mắt đã được bày trên bàn. Quần áo đã được phơi khô, thơm phức và gấp gọn trong tủ. Mỗi ngày của anh sẽ là một bộ quần áo phẳng phiu, tinh tươm và phù hợp phong cách để anh có thể đi họp, đi chơi mà bạn bè anh sẽ phải dành ánh mắt ngưỡng mộ.

Anh là người biết quan tâm, chia sẻ mọi việc cùng với em. Em chỉ cần một người đàn ông hơn em 1-10 tuổi, chững chạc, biết đối nhân xử thế, sống và có công việc ổn định tại Hà Nội. Em từng đổ vỡ nên mong muốn anh cũng cùng hoàn cảnh.

