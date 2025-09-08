Bên anh có sự bình yên và cả những hành trình mới

Hy vọng em chân thành và sẵn sàng đồng hành trong hành trình phía trước.

Anh sinh năm 1995, hiện sống và làm việc tại Đồng Nai. Trước đây, anh có hơn 10 năm học tập và làm việc văn phòng tại TP.= HCM. Trước tuổi 30, anh đặt mục tiêu phải thử sức khởi nghiệp ít nhất một lần, từ năm 29 tuổi anh đã bắt đầu hành trình này. Hiện tại, anh kinh doanh, công việc tuy nhiều thử thách nhưng cũng mang lại động lực mỗi ngày.



Về anh: gọn gàng, dễ nhìn, trưởng thành, sống tử tế, tôn trọng người khác và coi trọng gia đình. Ngoài công việc, anh thích đọc báo, tìm hiểu đầu tư, học hỏi thêm những lĩnh vực mới để phát triển bản thân, duy trì thói quen tập thể thao và thỉnh thoảng đi du lịch ngắn để thư giãn, khám phá ẩm thực.



Trong tình cảm, anh mong tìm một bạn nữ nghiêm túc, từ 23 đến 28 tuổi, có suy nghĩ chín chắn, biết quan tâm và thật sự mong muốn xây dựng hạnh phúc lâu dài. Anh hy vọng em chân thành và sẵn sàng đồng hành trong hành trình phía trước. Sẽ càng tuyệt hơn nếu em cũng yêu biển, thích núi và khám phá ẩm thực, để chúng ta có thể cùng nhau tạo nên những chuyến đi đầy kỷ niệm. Nếu em cũng tìm một người đồng hành như thế, biết đâu chúng ta có thể viết tiếp câu chuyện chung.



Anh tin rằng không có ai sinh ra đã hợp nhau hoàn toàn. Sự hòa hợp đến từ tình yêu thật lòng và sự sẵn sàng thay đổi vì nhau trong niềm vui, không phải từ sự gượng ép. Chỉ có như vậy tình yêu mới bền lâu. Hy vọng qua chuyên mục này, anh có thể gặp được một nửa phù hợp để cùng nhau xây dựng tổ ấm. Cảm ơn em đã dành thời gian đọc những dòng chia sẻ của anh. Nếu có duyên, mong được kết nối cùng em.

