Ben Affleck nói về vụ ly hôn Jennifer Lopez

Tài tử Ben Affleck khẳng định vẫn tôn trọng Jennifer Lopez sau khi cả hai chia tay.

Trên GQ ngày 25/3, diễn viên 53 tuổi có bài phỏng vấn về sự nghiệp và đời tư, bao gồm cuộc ly hôn với ca sĩ Jennifer Lopez năm ngoái. Ben Affleck cho biết lý do hôn nhân đổ vỡ bình thường, không giật gân như truyền thông đồn đoán. Theo tài tử, nhiều người có xu hướng muốn biết chuyện đằng sau các cuộc chia tay, nhưng đôi khi sự thật đơn giản hơn những gì người ta tưởng tượng hoặc muốn tin.

"Vụ ly hôn của tôi và Jennifer Lopez không có bê bối, những chuyện kịch tính hay âm mưu đằng sau", anh nói.

Ben Affleck và Jennifer Lopez trong buổi quảng bá "The Greatest Love Story Never Told" tháng 2/2024. Ảnh: Reuters

Cũng trong buổi phỏng vấn, Ben Affleck nói về việc góp mặt trong phim tài liệu The Greatest Love Story Never Told của Jennifer Lopez, ra mắt tháng 2/2024. Theo đó, GQ muốn biết tài tử nghĩ gì lúc tham gia vì ở một số cảnh, anh trông có vẻ "chịu đựng" khi nghe vợ cũ hé lộ nhiều chuyện riêng của hai người. Tạp chí cho rằng anh chấp nhận xuất hiện chỉ vì yêu và ủng hộ Jennifer Lopez.

Ben Affleck trả lời: "Một phần trong tôi từng nghĩ: 'Nếu tham gia, mình muốn làm dự án này một cách chân thật và hấp dẫn'. Bởi theo tôi, đây là một bài kiểm tra thú vị cho mình. Nhiều người xử lý sự nổi tiếng khéo léo hơn tôi, Jennifer là một trong số họ. Tính cách của tôi có phần dè dặt, kín đáo hơn cô ấy. Trong một mối quan hệ, chúng ta không phải lúc nào cũng có cùng thái độ về những chuyện như thế. Do đó, tôi nghĩ việc tham gia này hay ho vì muốn biết cách dung hòa sự khác biệt. Tôi yêu và ủng hộ cô ấy. Tôi tin tưởng vợ cũ. Cô ấy tuyệt vời và tôi muốn mọi người thấy điều đó".

Trailer phim tài liệu "The Greatest Love Story Never Told" của Jennifer Lopez Trailer phim tài liệu "The Greatest Love Story Never Told" của Jennifer Lopez. Nội dung xoay quanh 20 năm ca sĩ học yêu bản thân. Video: Prime Video

Theo tờ Hola, một số fan xem lại The Greatest Love Story Never Told để tìm manh mối về vụ ly hôn sau khi rộ tin cả hai "đường ai nấy đi". Nhiều người cho rằng việc Jennifer Lopez thích khoe chuyện đời tư khiến Ben Affleck khó chịu. Về vấn đề này, anh nói với GQ: "Tôi nhớ từng nói trong một cảnh: 'Bạn không thể cưới một thuyền trưởng rồi tuyên bố bản thân không thích nước'. Bạn phải chấp nhận những gì mình biết về sự khác biệt khi bước vào mối quan hệ. Đây không phải nguyên nhân hôn nhân tan vỡ. Mọi người không thể xem phim tài liệu rồi nói hiểu vấn đề của chúng tôi".

Bên cạnh đó, tài tử nhấn mạnh anh không có ý xấu khi nhắc đến vợ cũ. "Khi bạn hỏi tôi về bộ phim và Jennifer, tôi tiết lộ cuộc sống cá nhân đôi chút. Tôi không ngại lên tiếng miễn cảm xúc, suy nghĩ và niềm tin được truyền tải chính xác. Hy vọng tôi thể hiện rõ ràng sự tôn trọng dành cho cô ấy".

Thuở mặn nồng của Ben Affleck và Jennifer Lopez Thuở mặn nồng của cặp sao. Video: Instagram Jennifer Lopez

Ben Affleck và Jennifer Lopez kết hôn năm 2022, đệ đơn ly dị vào tháng 8/2024. Cả hai hoàn tất thủ tục ly hôn hồi tháng 2. Dù hôn nhân ngắn ngủi, chuyện tình của họ kéo dài khoảng 20 năm và được người hâm mộ đặt biệt danh là "Bennifer". Cặp sao từng đính hôn năm 2002, chia tay vào tháng 1/2004. Những năm sau đó, hai người đều có gia đình riêng trước khi tái hợp năm 2021.

Ben Affleck sinh năm 1972, là diễn viên kiêm đạo diễn và biên kịch người Mỹ. Anh nổi tiếng với các phim như Pearl Harbor, Argo, Gone Girl, Batman v Superman: Dawn of Justice...Trong sự nghiệp điện ảnh, Affleck có hai giải Oscar và ba giải Quả Cầu Vàng. Trước Jennifer Lopez, tài tử là chồng cũ của diễn viên Jennifer Garner. Cả hai kết hôn năm 2005, ly hôn năm 2015 và có ba con chung.

Jennifer Lopez sinh năm 1969, nghệ danh là J.Lo, từng là vũ công. Sau đó, cô nổi tiếng với loạt hit như On The Floor, Let's Get Loud, Ain't Your Mama. Năm 2020, cô thành lập thương hiệu mỹ phẩm J.Lo Beauty. Cô còn đóng nhiều phim như The Mother (2023), Shotgun Wedding (2022), Marry Me (2022), Hustlers (2019).

Phương Thảo (theo GQ)