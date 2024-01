BEMED kỷ niệm 12 năm gia nhập thị trường làm đẹp Việt Nam

Công ty TNHH Thiết bị thẩm mỹ và Công nghệ y học (BEMED) tổ chức sự kiện đánh dấu 12 năm thành lập mang tên "Vượt thử thách – Trao giá trị", ngày 23/1.

Sự kiện diễn ra tại khách sạn Pan Pacific (Hà Nội), với sự góp mặt của nhiều bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ trên toàn quốc. Ngay tại sảnh đón tiếp là không gian trải nghiệm, nơi lưu giữ lịch sử hình thành, phát triển và đồng hành của BEMED cùng khách hàng. Khách hàng và đối tác có thể tìm lại được những bức hình từ hơn một thập kỷ được BEMED lưu trữ.

Tại đây, ngoài việc nhìn lại những thiết bị làm đẹp vẫn đang hoạt động bền bì, khách mời còn được trải nghiệm các thiết bị mới, hiện đại mà BEMED sẽ giới thiệu trong năm 2024.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc điều hành BEMED đã gửi lời tri ân tới các khách hàng, đối tác, nhân sự đã cùng đồng hành trong những năm qua và đưa ra các kế hoạch phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới.

Theo ông Hùng, hơn một thập kỷ qua để đáp ứng nhu cầu của thị trường làm đẹp trong nước, BEMED không ngừng tìm kiếm các giải pháp công nghệ mới, cập nhật các xu hướng làm đẹp tiên tiến hàng đầu hiện nay. Các thiết bị, công nghệ công ty cung cấp là sản phẩm đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như Wontech, Hironic... Trước khi đưa ra thị trường, các sản phẩm này đều được thử nghiệm, đánh giá hiệu quả lâm sàng, xây dựng phác đồ, tối ưu hiệu quả bởi các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành tại Việt Nam.

Ông Hùng đánh giá thị trường làm đẹp hiện này đang có nhiều cạnh tranh và công nghệ là yếu tố quan trọng quyết định sức cạnh tranh của một đơn vị làm đẹp. Các thiết bị công nghệ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, giúp trị liệu hiệu quả, an toàn và nhanh chóng hơn. Có một số kỹ thuật cao đòi hỏi sự giúp sức của các thiết bị công nghệ phức tạp, tinh vi mà con người không thể tự thực hiện được.

Để thúc đẩy ngành làm đẹp trong nước phát triển, BEMED đào tạo chuyển giao công nghệ, đào tạo cho khách hàng. Dựa trên các tài liệu chuyên môn chi tiết, khách hàng có thể dễ dàng ứng dụng mà hoàn toàn không gặp khó khăn gì.

Đội ngũ nhân sự công ty được đào tạo bài bản, liên tục trong và ngoài nước, luôn cập nhật những công nghệ mới nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức để xử lý nhanh chóng các sự cố phát sinh.

Sắp tới, BEMED sẽ ra mắt các sản phẩm công nghệ laser Picosecond do nhà cung cấp Won Technology sản xuất. Đây là các thiết bị được ứng dụng công nghệ mới, hiện đại, đạt chuẩn FDA, CE, KFDA và đã được thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam. PicoCare Majesty - Laser Pico Nd: YAG thiết bị có độ rộng xung 250ps, ngắn nhất hiện nay, thiết bị PicoAlex - Laser Pico Alexandrite sử dụng bước sóng 755nm do Wontech sản xuất. Họ là nhà sản xuất duy nhất trên thế giới có thể cùng sản xuất hai loại laser này. Đặc biệt New Doublo là thiết bị đầu tiên trên thế giới kết hợp hai công nghệ MFU và RF, giúp nâng cao hiệu quả trị liệu một cách tối ưu.

Trong hành trình xây dựng và phát triển, BEMED đã gặp không ít những khó khăn, thách thức nhưng luôn kiên định với mục tiêu gửi trao giá trị tới khách hàng trên tinh thần "Uy tín - Đồng hành - Phát triển". Với sự tin yêu, đồng hành của quý khách hàng, công ty sẽ có cơ hội lan tỏa các giá trị tốt đẹp để đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

