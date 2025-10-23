Bellingham: 'Tôi mơ ghi bàn nhiều tháng qua'

Tây Ban NhaTiền vệ Jude Bellingham thừa nhận nhẹ nhõm sau khi ghi bàn đầu tiên của mùa giải, giúp Real Madrid thắng Juventus 1-0 ở lượt ba Champions League.

Khác biệt trên sân Bernabeu hôm 22/10 tới ở phút 57. Bellingham có mặt đúng lúc trong vòng cấm, đón cú sút dội cột của Vinicius để đá bồi cận thành, giúp Real giữ mạch toàn thắng ở vòng bảng Champions League mùa 2025-2026.

Đây là bàn đầu tiên của Bellingham kể từ trận thắng Pachuca 3-1 ở vòng bảng FIFA Club World Cup ngày 22/6. Còn tính trên sân nhà Bernabeu, đây là lần đầu tiền vệ người Anh ghi bàn kể từ trận gặp Sociedad ở lượt về bán kết Cup Nhà Vua ngày 1/4. Bellingham tịt ngòi thời gian dài còn vì phải nghỉ dài hạn sau ca phẫu thuật vai hồi tháng 7.

"Cảm giác thật tuyệt", Bellingham nói sau trận thắng Juventus. "Đã lâu rồi tôi mới được mừng bàn thắng. Tôi đã mơ về khoảnh khắc thời gian dài - trở lại Champions League, đối đầu một đội lớn, và ghi bàn quyết định ngay tại sân nhà. Tôi cảm thấy rất thoải mái, rất vui. Ghi bàn để giúp đội thắng thực sự ý nghĩa".

Jude Bellingham mừng bàn trong trận Real thắng Juventus 1-0 ở lượt ba vòng bảng Champions League trên sân Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha ngày 22/10/2025. Ảnh: AP

Bellingham khi đấu bùng nổ trong mùa đầu khoác áo Real, góp 23 bàn, 13 kiến tạo qua 42 trận trên mọi đấu trường, giúp CLB đoạt ba danh hiệu La Liga, Siêu Cup Tây Ban Nha và Champions League. Nhưng mùa trước, tiền vệ người Anh không duy trì phong độ, góp phần khiến Real trắng tay.

Bellingham thừa nhận phong độ đi xuống mùa trước, nhưng không xem đây là thảm họa. "Tôi vẫn ghi 15 bàn, có 14 kiến tạo, nhưng tôi hiểu cảm giác chung là phong độ đi xuống", tiền vệ 22 tuổi bày tỏ. "Tôi cũng là một phần của vấn đề, vì toàn đội không chơi tốt. Giờ thì tôi phẫu thuật xong, có HLV mới với cách chơi mới, và tôi cần học hỏi từ những điều đó".

Thủ môn Thibaut Courtois cũng ca ngợi tinh thần và bản năng săn bàn của đồng đội. Anh nói: "Điều tôi thích ở cậu ấy là luôn sẵn sàng chờ tình huống thứ hai. Vinicius dứt điểm, và Jude đã ở đúng chỗ. Cậu ấy đang dần trở lại phong độ cao nhất, hôm nay thực sự chơi rất hay".

Jude Bellingham ôm Thibaut Courtois sau trận. Ảnh: AP

Tương tự, HLV Xabi Alonso đánh giá cao việc Bellingham thi đấu quyết liệt, di chuyển rộng, thắng nhiều pha tranh chấp, thường xuyên xâm nhập vòng cấm có thể tạo khác biệt trong thế trận chặt chẽ và ít khoảng trống. Ông còn nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của Bellingham. "Cậu ấy là một trong những cầu thủ toàn diện nhất thế giới: mạnh mẽ, linh hoạt và chọn vị trí thông minh. Chính vì thế, bàn thắng hôm nay không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực, mà còn là dấu hiệu cho thấy Jude đã trở lại đúng hướng".

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng xem trận thắng Juventus là màn chạy đà hoàn hảo để Real hướng tới trận gặp Barca trên sân Bernabeu ở vòng 10 La Liga ngày 26/10.

Hồng Duy (theo ESPN, Marca)