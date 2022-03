Bella Hadid hối hận vì sửa mũi

Người mẫu Bella Hadid nói hối hận vì sửa mũi năm 14 tuổi vì bị so sánh nhan sắc với chị gái Gigi.

Bella Hadid được chọn là gương mặt trang bìa Vogue Mỹ số tháng 4. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí, người mẫu cho biết hối hận vì sửa mũi và: "Ước gì giữ lại chiếc mũi bẩm sinh".

Trước đây, nhiều lần vướng tin đồn dao kéo nhưng Bella luôn phủ nhận. Chân dài cho biết ở tuổi teen, cô luôn tự ti về cơ thể, thấy mình không xinh đẹp như chị gái Gigi Hadid. Bị nhiều người so sánh với nhan sắc của Gigi khiến Bella áp lực từ nhỏ đến khi trưởng thành.

Bella Hadid trước khi sửa mũi (trái) và hiện tại. Ảnh: PR Photos, IPA

Người mẫu 25 tuổi phủ nhận tiêm chất làm đầy, bơm môi, nhấn mí. "Mọi người nghĩ rằng tôi đã phẫu thuật hết lần này đến lần khác. Bạn biết những gì? Chúng ta có thể dùng máy quét để kiểm tra khuôn mặt của tôi. Tôi sợ tiêm chất làm đầy vào môi lắm. Tôi không muốn làm xấu mặt mình", cô nói trên Vogue.

Bella Hadid diện thiết kế của Maison Margiela gồm đầm hở lưng và quần jeans khi chụp hình cho bìa Vogue số tháng 4. Ảnh: Vogue

Bella Hadid sinh năm 1996 tại Los Angeles (Mỹ), mang hai dòng máu Hà Lan và Palestine. Năm 2016, cô được bình chọn là "Người mẫu của năm" tại Model of the Year Awards. Bella cao 1,75 m, số đo ba vòng 86-61-86 cm. Nhờ thường xuyên tập luyện thể dục, cô luôn giữ chỉ số hình thể lý tưởng. Người đẹp là một trong những It Girl của làng mốt khi có phong cách thời trang dẫn đầu xu hướng. Cô cũng nổi tiếng với gu mặc hở bạo. Bella từng hai lần gây sốt ở Cannes với đầm cắt xẻ của Alexandre Vauthier và đầm hở ngực kèm vòng cổ hình lá phổi của Schiaparelli.

Phong cách thảm đỏ của Bella Hadid Thời trang thảm đỏ của Bella Hadid. Video: Elle

Họa Mi (theo Vogue)