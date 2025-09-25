BelGroup Hospitality cùng Sài Gòn Xanh phát động dọn vệ sinh kênh đào

TP HCMBelGroup Hospitality tổ chức thu gom rác, khuyến khích cộng đồng chung tay xây dựng không gian sống "xanh - sạch - đẹp".

Trong vòng 4 giờ diễn ra chương trình, hơn 15 tấn rác thải đã được thu gom và phân loại, góp phần làm sạch môi trường đô thị tại phường Bình Thạnh, TP HCM. Hoạt động nhằm lan tỏa thông điệp "Hành động nhỏ - Ý nghĩa lớn", khuyến khích cộng đồng chung tay xây dựng không gian sống xanh - sạch - đẹp.

Đội ngũ nhân viên BelGroup Hospitality trong buổi thu gom rác tại TP HCM, ngày 11/9. Ảnh: BelGroup Hospitality

Ông David Thái Huy Cường, Giám đốc Chiến lược của BelGroup Hospitality, cho biết tập đoàn không chỉ mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng cho du khách mà còn cam kết phát triển bền vững, trong đó bảo vệ môi trường là yếu tố trọng tâm.

"Chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần sống xanh đến khách hàng, đối tác và xã hội qua các hoạt động cộng đồng để góp phần làm sạch môi trường, hướng tới bền vững", ông Cường nói.

Nhiều khu vực bỏ hoang, tồn đọng rác thải, cây dại được đội ngũ dọn dẹp sạch sẽ. Ảnh: BelGroup Hospitality

Bên cạnh lan tỏa thông điệp ý nghĩa, BelGroup Hospitality còn khuyến khích cá nhân thay đổi thói quen hàng ngày như hạn chế sử dụng đồ nhựa một lần, tiết kiệm năng lượng và ưu tiên các sản phẩm thân thiện môi trường. Theo đại diện doanh nghiệp, những thay đổi này tuy nhỏ nhưng lại luôn nằm trong mục tiêu dài hạn của BelGroup Hospitality.

Ngoài ra, đơn vị còn hướng tới xây dựng hệ sinh thái du lịch phát triển hài hòa giữa lợi ích kinh tế, giá trị văn hóa và bảo vệ môi trường. Trong thời gian tới, BelGroup Hospitality cho biết sẽ tiếp tục triển khai nhiều sáng kiến xanh tại các điểm đến mà tập đoàn đang hoạt động, góp phần xây dựng ngành du lịch bền vững.

Các khu vực ao tù, nước đọng ở các kênh đào cũng được vệ sinh để hạn chế mùi hôi, ảnh hưởng sức khỏe người dân lân cận. Ảnh: BelGroup Hospitality

BelGroup Hospitality là tập đoàn quản lý và vận hành 14 cơ sở tại Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang và Phan Thiết. Trong quá trình phát triển, tập đoàn luôn đặt mục tiêu mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng chất lượng, gắn kết cộng đồng thông qua các hoạt động ý nghĩa và thiết thực.

Doanh nghiệp còn chú trọng trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững, xem đây là yếu tố quan trọng để đồng hành lâu dài cùng địa phương và văn hóa bản địa. "Sự phát triển của doanh nghiệp phải đi đôi với trách nhiệm xã hội và văn hóa tại điểm đến. Đó là lý do mỗi chương trình thiện nguyện và nhân ái chúng tôi thực hiện đều gắn liền giá trị cốt lõi sẻ chia, gắn kết và lan tỏa", đại diện BelGroup Hospitality nói thêm.

