Belarus thả 31 công dân Ukraine sau thỏa thuận với ông Trump

Belarus ân xá 31 công dân Ukraine và trao trả cho nước láng giềng, theo thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Lukashenko và người đồng cấp Trump.

Natalia Eismont, phát ngôn viên của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, ngày 22/11 thông báo ông Lukashenko đã ra lệnh ân xá 31 người Ukraine bị giam ở nước này vì các tội hình sự. Sau khi ra tù, những người này đã được bàn giao cho giới chức Ukraine.

Bà Eismont cho biết đây là "cử chỉ thiện chí" của Belarus, dựa theo các thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Lukashenko và người đồng cấp Mỹ Donald Trump sau khi nhận được đề nghị từ Ukraine.

Ukraine xác nhận 31 công dân nước này, độ tuổi 18-58, đã trở về nước. Tất cả từng bị kết án 2-11 năm tù tại Belarus, trong đó một số người đang mắc những căn bệnh nặng như ung thư.

Tổng thống Lukashenko (phải) và phái viên Mỹ John Coale tại Minsk hồi tháng 9. Ảnh: AFP

Belarus gần đây nỗ lực cải thiện quan hệ với phương Tây. Vài tuần sau cuộc điện đàm hồi tháng 8 với ông Trump, Tổng thống Lukashenko đã ra lệnh ân xá cho 51 tù nhân chính trị ở nước này. Đây là một phần trong khuôn khổ thỏa thuận do Mỹ làm trung gian, trong đó dỡ bỏ một số lệnh cấm vận nhằm vào hãng hàng không quốc gia Belarus.

Ông Trump sau đó thông báo bổ nhiệm luật sư John Coale, người đã tham gia dàn xếp thỏa thuận, làm đặc phái viên Mỹ về Belarus để tìm cách giúp thêm nhiều tù nhân nữa được thả.

Theo giới chức Belarus, Minsk và Washington dự kiến tiến hành thêm các cuộc trao đổi vào tháng 12. "Belarus sẵn sàng đối thoại. Đàm phán với nhiều quốc gia, chủ yếu là Mỹ, đang được tích cực tiến hành", Văn phòng Tổng thống Belarus cho biết hôm 22/11.

"Ông Trump đang trao cho ông Lukashenko cơ hội để rã băng quan hệ với Mỹ, mở đường để châu Âu nới lỏng các biện pháp trừng phạt", Valery Karbalevich, nhà bình luận chính trị người Belarus, cho hay và thêm rằng các lệnh trừng phạt từ châu Âu đang gây nhiều thiệt hại hơn so với cấm vận của Mỹ.

Phạm Giang (Theo AP, Belta, Kyiv Independent)