Beko mang công nghệ an toàn chuẩn châu Âu vào máy nước nóng

Khi thời tiết chuyển lạnh và mưa nhiều hơn, nhu cầu sử dụng nước nóng trong sinh hoạt cũng tăng lên. Một số gia đình lựa chọn máy nước nóng năng lượng mặt trời để tiết kiệm điện và an toàn, nhưng lại không đảm bảo được luôn có nước nóng vào mùa mưa. Nắm bắt được tâm lý của người dùng, Beko, thương hiệu gia dụng từ châu Âu, cho ra đời nhiều dòng sản phẩm máy nước nóng, đặt sự an toàn của người dùng lên hàng đầu bên cạnh các thiết kế cao cấp.

Máy nước nóng trực tiếp Beko trang bị 12 đặc tính an toàn theo tiêu chuẩn châu Âu. Người dùng có thể an tâm ngay cả khi máy dính nước, nhờ vỏ bảo vệ được làm bằng chất liệu VO, ngăn chặn lửa, chống bám nước và bụi bẩn theo tiêu chuẩn quốc tế IP25. Vì vậy nước bên ngoài sẽ không thể xâm nhập vào các thiết bị điện bên trong, giúp hạn chế chập điện và cháy nổ.

Vật liệu máy theo tiêu chuẩn quốc tế IP25 về chống bám nước và bụi bẩn

Về công năng, máy được trang bị cảm biến chống giật ELCB, tự động ngắt nguồn khi xuất hiện rò điện ra bên ngoài, giúp người dùng có thể an tâm sử dụng mà không lo chập điện. Bên cạnh đó, khả năng cảm biến nhiệt kép chống phỏng, đảm bảo nhiệt độ ở mức an toàn cũng là công nghệ nổi bật. Đây là cảm biến tự động, khi nhiệt độ trong máy vượt quá 55 độ C, nguồn điện sẽ tự ngắt để tránh bỏng da người dùng.

Máy nước nóng Beko được trang bị cảm biến nhiệt kép chống phỏng, tự động ngắt điện khi vượt quá 55 độ C

Ngoài ra, Beko cũng trang bị cho các dòng sản phẩm máy nước nóng đèn cảnh báo trực quan với 3 màu: đèn xanh lá cây báo hiệu nối đất an toàn, đèn xanh dương báo hiệu máy an toàn về điện, đèn đỏ báo hiệu bình đun đang hoạt động. Với các cảnh báo trực quan này, người dùng có thể dễ dàng nhận biết bộ phận nào đã hay chưa sẵn sàng hoạt động, từ đó chủ động kiểm soát máy tốt hơn.

Không chỉ đáp ứng những tiêu chuẩn an toàn, máy nước nóng Beko còn được thiết kế hiện đại, tinh tế và sang trọng phù hợp với mọi không gian phòng tắm. Ngoài ra, Beko còn dành tặng thêm cho người dùng phụ kiện đi kèm hấp dẫn là vòi sen với các chế độ phun khác nhau, dễ dàng đáp ứng mọi sở thích và nhu cầu của các thành viên trong gia đình.

Máy nước nóng Beko có thiết kế hài hòa với không gian kiến trúc hiện đại.

Các dòng sản phẩm hiện được bảo hành lên đến 3 năm cho toàn sản phẩm, 10 năm bình đun và 6 tháng phụ kiện vòi sen, ống dẫn, van...

Đặt sự an toàn của người dùng lên hàng đầu, Beko mang đến những thiết bị gia dụng chất lượng, phù hợp với thói quen của người châu Á, khuyến khích mọi gia đình thoải mái tận hưởng phút giây thư giãn, là những mong muốn và tiêu chí của nhãn hàng khi phát triển sản phẩm.

Bảo An