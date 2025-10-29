Beijing Capital Airlines khai trương đường bay chở hàng Glasgow - Trịnh Châu

Trung QuốcĐường bay chở hàng Glasgow - Trịnh Châu phục vụ vận chuyển hàng thương mại điện tử, cá hồi Scotland và rượu whisky sang Trung Quốc.

Hãng hàng không Beijing Capital Airlines (Trung Quốc) vừa khai trương đường bay chở hàng thường lệ kết nối sân bay Glasgow Prestwick (Vương quốc Anh) với sân bay quốc tế Trịnh Châu Tân Trịnh (Trung Quốc). Chuyến bay đầu tiên, khai thác bằng máy bay Airbus A330-200 chuyển đổi từ chở khách sang chở hàng (P2F), đã hạ cánh tại Glasgow vào ngày 16/10, mở đầu cho lịch bay bốn chuyến mỗi tuần.

Các chuyến bay sẽ vận chuyển hàng thương mại điện tử và hàng tổng hợp đến Anh, đồng thời chở cá hồi Scotland, rượu whisky và các mặt hàng giá trị cao khác về Trung Quốc.

Máy bay A330P2F của Hãng hàng không Beijing Capital Airlines. Ảnh: Sân bay Glasgow Prestwick

Ông Ian Forgie, Giám đốc điều hành sân bay Glasgow Prestwick, cho biết việc khai thác tuyến bay thứ ba này củng cố vị thế của Prestwick như một trong những trung tâm hàng hóa hàng đầu của Vương quốc Anh, đồng thời thể hiện sức mạnh trong giải pháp logistics cho thương mại điện tử. 'Sự hợp tác mới với Beijing Capital Airlines giúp mở rộng năng lực vận chuyển, tăng tần suất và mang đến cho các nhà xuất khẩu tại Anh thêm một điểm đến mới tại Trung Quốc đại lục", ông nói.

Beijing Capital Airlines là thành viên của Tập đoàn Hainan Airlines Group, đồng thời là hãng hàng không Trung Quốc thứ ba mở đường bay chở hàng đến Glasgow Prestwick trong 6 tháng qua.

Trước đó, China Southern Air Logistics đã khai thác tuyến bay chở hàng từ Quảng Châu đến sân bay này vào tháng 5, với tần suất 4 chuyến một tuần và dự kiến tăng lên một chuyến mỗi ngày. Đến tháng 6, Air China Cargo cũng bắt đầu vận hành 3 chuyến mỗi tuần từ Quảng Châu và có kế hoạch mở rộng thêm trong thời gian tới.

Beijing Capital Airlines, thuộc Tập đoàn Hainan Airlines (Trung Quốc), là hãng hàng không có trụ sở tại Bắc Kinh, khai thác cả chuyến bay chở khách và hàng hóa trong nước lẫn quốc tế. Hãng nổi tiếng với việc mở rộng mạng lưới vận chuyển hàng hóa giữa Trung Quốc và châu Âu, phục vụ nhu cầu thương mại điện tử, hàng hóa giá trị cao và các mặt hàng xuất nhập khẩu đặc sản.

Hải My (Theo Aircargo News)