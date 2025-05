Before All tham gia triển lãm Asiabike Jarkarta 2025

Before All giới thiệu loạt mẫu xe điện mới thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến tại Triển lãm Quốc tế Asiabike Jakarta 2025 - Triển lãm xe hai bánh khu vực Đông Nam Á.

Triển lãm Asiabike Jakarta 2025 diễn ra từ ngày 29/4 đến 4/5 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc tế Jakarta (JIExpo Kemayoran), Indonesia. Đây là sự kiện thương mại chuyên ngành xe hai bánh, tập trung vào các giải pháp di chuyển bền vững và xu hướng e-mobility. Năm nay, triển lãm thu hút hơn 150 doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Gian hàng của Before All tại triển lãm. Ảnh: Tuấn Nghĩa

Tại triển lãm, Before All (BFA) - thương hiệu xe điện trực thuộc Công ty TNHH Sản xuất, Lắp ráp Tuấn Nghĩa đã tạo dấu ấn với hình ảnh gian hàng chuyên nghiệp và dàn xe đạp điện và xe máy điện hiện đại. "Tham gia triển lãm là cơ hội để BFA quảng bá những sản phẩm chất lượng cao do Việt Nam sản xuất, đồng thời khẳng định năng lực sản xuất và tiềm năng xuất khẩu tại thị trường Đông Nam Á", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Cụ thể, thương hiệu giới thiệu đến khách hàng quốc tế 5 mẫu xe điện nổi bật, đó là: Before All BF (mẫu xe máy điện thiết kế thời trang, công suất lớn); Before All Faro (mẫu xe máy điện với thiết kế Bồ Đào Nha, phù hợp dân văn phòng); Before All Napoli S 2.0 (mẫu xe máy điện gọn nhẹ, tính hợp 20 tính năng công nghệ); Before All S7 (mẫu xe đạp điện trẻ trung, hiện đại, tiết kiệm chi phí); Xmen Captain Si (dòng xe điện thể thao, độ bền cao).

Các mẫu xe điện của Before All được giới thiệu tại sự kiện. Ảnh: Tuấn Nghĩa

Điểm chung của các dòng xe là đáp ứng các tiêu chí về chất lượng, an toàn, tiết kiệm điện năng, đầy đủ tính năng công nghệ, tuân thủ quy định của Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Bên cạnh đó là thiết kế trẻ trung, hiện đại, mẫu mã đa dạng, hệ thống sạc đầy sau 6 - 10 tiếng, tự ngắt khi đầy bình, mức tiêu thụ 5.000 đồng một lần sạc di chuyển đến 7 ngày, giá cả phù hợp.

Triển lãm cũng là dịp để BFA kết nối với các đối tác trong khu vực, hướng đến việc mở rộng mạng lưới phân phối tại các thị trường tiềm năng như Thái Lan, Malaysia, Philippines và Singapore. Tại triểm lãm, gian hàng doanh nghiệp này đã nhận được sự quan tâm, phản hồi tích cực từ nhiều khách hàng và các nhà phân phối quốc tế. Nhiều đối tác quốc tế đánh giá cao sự khác biệt trong thiết kế cũng như khả năng vận hành của sản phẩm BFA.

Riêng tại Indonesia, với dân số hơn 270 triệu người và nhu cầu di chuyển đô thị ngày càng tăng cao, Indonesia đang trở thành một trong những thị trường hấp dẫn nhất cho ngành xe điện tại khu vực. Chính phủ nước này cũng đang tích cực thúc đẩy xu hướng e-mobility nhằm giảm ô nhiễm và phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. "Đây là điều kiện lý tưởng để Before All mở rộng hoạt động và tìm kiếm đối tác chiến lược", đại diện thương hiệu nhận định.

Hơn nữa, Chính phủ Indonesia đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ cho ngành sản xuất xe máy điện. Cụ thể, chính phủ nước này đã triển khai chương trình trợ cấp mua xe: mỗi xe máy điện mới hoặc xe chuyển đổi từ động cơ xăng sang điện được trợ cấp 7 triệu rupiah (khoảng 458 USD). Chương trình này áp dụng cho 800.000 xe mới và 200.000 xe chuyển đổi trong giai đoạn 2023 - 2024.

Với kinh nghiệm hoạt động tại Việt Nam, Before All cho biết, đơn vị đã quen thuộc với việc điều chỉnh sản phẩm sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng và mức chi tiêu của người tiêu dùng châu Á. Đây là lợi thế lớn khi mở rộng sang thị trường Indonesia.

(Nguồn: Before All)