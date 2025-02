Beckham diện BST đồ lót mới của Boss

Mở đầu năm 2025, David Beckham xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo đồ lót mới của Boss do bộ đôi nhiếp ảnh nổi tiếng Mert và Marcus thực hiện. Đại diện thương hiệu cho biết anh trông lịch lãm, bảnh bao và cuốn hút khi diện đồ của họ. Đó là lý do Boss thấy Beckham phù hợp hoàn toàn với vai trò gương mặt đại diện nhãn đồ lót Boss One mới.