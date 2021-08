'Beckett': Sống còn ở Hy Lạp

Trong phim giật gân "Beckett", nhân vật chính suýt bỏ mạng tại Hy Lạp khi đi du lịch cùng bạn gái.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

"Tôi là công dân Mỹ đang đi nghỉ cùng bạn gái. Chúng tôi gặp tai nạn xe. Cô ấy chết, còn tôi bị một kẻ lạ mặt tấn công", đó là những gì Beckett (John David Washington) nói qua điện thoại với nhân viên Đại sứ quán Mỹ ở Hy Lạp. Chuyến du lịch Nam Âu của anh và bạn gái April (Alicia Vikander) trở thành ác mộng chỉ sau một đêm. Trên đường từ Athens đến địa điểm mới, vì quá buồn ngủ Beckett trượt tay lái khiến ôtô lao xuống sườn dốc và đâm vào một ngôi nhà. Tỉnh dậy ở bệnh viện, anh nhận tin April qua đời, ký ức còn sót lại đêm ấy là hình ảnh bé trai tầm mười tuổi, mặc đồ jeans đứng trong nhà.

Trailer ‘Beckett’ Phim khởi chiếu ngày 13/8, hiện nằm trong danh sách 10 phim được xem nhiều của Netflix Việt Nam. Video: Youtube Netflix

Kịch bản do Kevin A. Rice chấp bút, tên gốc Born to Be Murdered, xây dựng theo mô típ mèo vờn chuột. Sau khi khai báo về bé trai với một cảnh sát địa phương (Panos Koronis), Beckett bỗng trở thành "con mồi" không rõ nguyên nhân. Viên cảnh sát dùng súng bắn, lái xe truy bắt anh chẳng khác tội phạm. Không chỉ vậy, gã còn có đồng bọn trợ giúp, quyết tâm theo đuổi mục tiêu đến cùng. Giữa đất nước xa lạ, niềm tin còn lại Beckett đặt hết cho Đại sứ quán Mỹ ở Athens. Một mình anh lặn lội vượt quãng đường hơn 400 cây số từ ngoại ô Ioannina về lại thủ đô Hy Lạp để tìm sự trợ giúp.

Phim lồng ghép nhiều yếu tố bí ẩn. Trên hành trình rượt đuổi, Beckett vừa tìm cách thoát chết vừa tìm lời giải cho những sự kiện xảy đến trong đời. Điểm hay là khán giả được sống trong tâm lý của Beckett, không hề biết chuyện gì đang và sẽ diễn ra. Để tạo sự bất ngờ, biên kịch liên tục chèn nhân vật phụ là dân địa phương - một số nói được tiếng Anh, một số không - khiến Beckett như đi vào mê cung. Đến nhân vật chính cũng không lai lịch rõ ràng, quá khứ là điều bí ẩn.

Nhiều chi tiết cũng gợi nhớ dòng phim giật gân thập niên 1970, 1980. Màu phim sử dụng tông vàng chủ đạo, khung hình như ảnh polaroid. Nhạc phim do Ryuichi Sakamoto soạn, hơi hướng kinh dị của Hitchcock với những âm thanh mộc như tiếng trống, tiếng còi tàu, kèn thổ dân... Cây viết Bilge Ebiri của Vulture nhận định phim giống "phong cách hoang tưởng" trong The Parallax View (1974) và màn rượt đuổi trong The Fugitive (1993). Tác giả Benjamin Lee của The Guardian đồng tình, so sánh với Frantic (1988), "kể về một người Mỹ vật lộn với ác mộng ở nước ngoài".

Bối cảnh Hy Lạp khiến phim khác biệt so với các tác phẩm Hollywood cùng thể loại, làm tăng không khí bí ẩn của câu chuyện. Ioannina hiện lên với khung cảnh thiên nhiên mùa thu, từ tán cây, khu rừng, dòng suối đều lột tả vẻ hoang sơ của vùng đất vắng người. Athens ấn tượng bởi những con dốc chạy dài vượt khỏi tầm mắt, nhà cửa nối vào nhau che phủ cả khung hình. Trong một cảnh quay, Beckett đứng trên mỏm đá nhìn xuống thung lũng ngăn cách bởi núi đồi. Ống kính từ cao chiếu thẳng xuống dưới, thử thách độ yếu tim của khán giả.

Beckett là phim nói tiếng Anh đầu tay của đạo diễn Italy Ferdinando Cito Filomarino. Trên tạp chí Far Our, anh cho biết Hy Lạp thường xuất hiện trong phim Hollywood với hình ảnh quen thuộc: "một hòn đảo giữa mùa hè". Filomarino muốn phá vỡ lối mòn, để khán giả biết Hy Lạp "trải qua những khoảnh khắc chính trị và xã hội thú vị trong vài năm qua".

Yếu tố chính trị được cài cắm bằng những chi tiết nhỏ mà người xem dễ bỏ qua. Ngay đầu phim lúc Beckett ăn sáng cùng bạn gái, tivi đưa tin về đám đông đang biểu tình phản đối chính phủ ở Athens. Đến khi bối cảnh chuyển từ ngoại ô sang thành phố, những câu hỏi dần được lật mở. Beckett phát hiện cậu bé đêm ấy hiện được tìm kiếm vì mất tích, là cháu trai của chính khách nổi tiếng. Sau đó, anh vô tình gặp nhà hoạt động chính trị Lena (Vicky Krieps), rồi liên tục rơi vào vòng xoáy của những âm mưu tranh giành quyền lực.

Theo Ferdinando Cito Filomarino, bộ phim được xây dựng dựa trên những gì anh phát hiện qua tin tức. Bối cảnh chính trị trong phim "rất mới và quen thuộc" với khán giả. Do đó, anh muốn nhân vật chính là một thường dân, không phải điệp viên mà chỉ là khách du lịch, thấy mình liên quan đến âm mưu chính trị như cách Tony Scott làm Enemy of the state (1998). "Một người nào đó mà khán giả có thể liên hệ và đối chiếu bản thân", anh nói.

John David Washington trong vai Beckett. Ảnh: Netflix

Nam chính John David Washington là người gánh sức nặng trong 108 phút. Anh kết hợp nét diễn tâm lý của Malcolm & Marie và kinh nghiệm hành động từ Tenet để hóa thân Beckett. Gương mặt diễn viên toát lên vẻ hoảng loạn của người đang bị truy sát, kẹt giữa thế tiến thoái lưỡng nan. Ngôi sao dốc hết sức trong những cảnh chạy nhảy, rượt đuổi, chứng tỏ bản lĩnh không thua kém cha ruột Denzel Washington trong The Equalizer (2014).

Phim nhận ý kiến trái ngược từ giới phê bình, với 5.5/10 điểm trên Rotten Tomatoes và 51/100 điểm trên Metacritic. Tờ New York Times đánh giá câu chuyện "quá nhồi nhét và phát triển kém khi kết hợp bi kịch cá nhân vào âm mưu chính trị". Nhà phê bình Stephanie Zacharek của Time cho rằng phim "tẻ nhạt", phần hành động "lộn xộn và thô bạo", diễn xuất của John David Washington cũng không thể cứu vãn. Tờ Los Angeles Times khen đạo diễn, diễn xuất, âm nhạc, bối cảnh, nhận xét phim "phức tạp, u ám, hấp dẫn".

Phản hồi của khán giả trên IMDb không tích cực, đạt 5.6/10 điểm. Phần lớn ý kiến cho rằng phim mở đầu tốt nhưng đuối ở nửa sau. Ngoài ra, yếu tố chính trị khiến phim mất điểm.

Sơn Phước