Beatboxer Thái Sơn mở màn năm mới với show 'In the Mirror'

Thái Sơn vừa làm MC vừa trình diễn beatbox cùng Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn trong show âm nhạc trực tuyến lúc 20h tối ngày 19/1.

Show nhạc trực tuyến In the Mirror đang mở cổng bán vé với giá 399.000 đồng. Chương trình sẽ phát sóng trực tiếp trên nền tảng eBox lúc 20h tối nay (ngày 19/1).

Trước thềm show nhạc trực tuyến In the Mirror sẽ diễn ra lúc 20h tối 19/1, beatboxer Thái Sơn cho biết rất hồi hộp vì đây là show khởi đầu của anh trong năm 2022. Thái Sơn tham gia với 2 vai trò, một là host (người điều phối, dẫn chuyện) và hai là beatboxer. "Vai trò của Sơn không chỉ làm cầu nối như MC đơn thuần, mà còn phải đẩy lên những cảm xúc âm nhạc, đưa ra thử thách cho khách mời", anh cho biết.

Cảm nhận về chương trình, Thái Sơn nhận định mọi thứ từ sân khấu, ban nhạc, khách mời, "In the Mirror" đều rất chuyên nghiệp. "Khi nhận được lời mời Sơn đã hình dung ra phần nào, nhưng lúc đến tổng duyệt vẫn thấy choáng ngợp. Mọi người đều nỗ lực để có một chương trình hấp dẫn gửi đến khán giả", Sơn nói thêm.

In the Mirror là chương trình âm nhạc được đầu tư công phu, sân khấu hoành tráng, bên cạnh có thêm hai ca sĩ nổi tiếng là Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn. Trong bối cảnh dịch, đây là một trong những chương trình tiên phong tại Việt Nam về mô hình đưa sân khấu đến với từng khán giả.

Thái Sơn (giữa) tổng duyệt cùng Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn sáng 19/1. Ảnh: Lê Đình Tùng

Thái Sơn cho biết cảm thấy hơi tiếc vì In the Mirror số đầu tiên chỉ có hình thức online. "Với một sân khấu như thế này, giá mà có thể tổ chức offline thì tốt biết mấy. Nhưng trong một bối cảnh hiện tại, bất kỳ một chương trình nào được diễn ra cũng là niềm vinh dự lớn cho những nghệ sĩ như mình. Sơn hy vọng trong thời gian tới, In the Mirror có thể mở bán vé theo nhiều cách, để bất cứ ai cũng có thể theo dõi", Thái Sơn chia sẻ thêm.

Trong buổi tổng duyệt sáng 19/1, Thái Sơn đã cùng hai ca sĩ tập luyện kỹ lưỡng từng phần trong kịch bản và lên phương án cho những tình huống sẽ phát sinh tại show diễn trực tiếp tối cùng ngày. Thái Sơn cho biết rất vui vì lần đầu tiên được chung sân khấu với Tùng Dương, một trong hai ca sĩ Việt Nam mà anh thần tượng bên cạnh Mỹ Linh.

Thái Sơn sinh năm 1992, từng giành ngôi vị quán quân Beatbox châu Á, được cử đi tranh tài tại giải beatbox thế giới. Chàng ca sĩ, beatboxer còn đại diện Việt Nam thi Asian’s Got Talent, vào top 24 Vietnam Idol 2010, đoạt huy chương vàng Tài năng nghệ thuật Đà Nẵng (2011), huy chương vàng Music Talent (2011)...

Thành Dương