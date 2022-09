Be vay 100 triệu USD mở rộng dịch vụ

Khoản vay 100 triệu USD được cấp bởi Deutsche Bank (Đức) nhằm giúp Be hướng tới tham vọng là "nền tảng tiêu dùng hàng đầu Việt Nam".

Be Group - đơn vị sở hữu ứng dụng Be - cho biết sẽ sử dụng nguồn vốn để mở rộng và nâng cao 3 dịch vụ gọi xe trực tuyến (xe 4 bánh, 2 bánh), giao đồ ăn và ngân hàng số Cake by VPBank; cũng như mở các thị trường mới, dịch vụ mới.

Bà Vũ Hoàng Yến, Tổng giám đốc Be Group cho biết bất chấp thách thức trong việc cạnh tranh, nguồn vốn mới cùng với tầm nhìn của các nhà đầu tư hiện tại sẽ giúp hiện thực hóa tham vọng trung và dài hạn là trở thành một trong những công ty công nghệ hàng đầu.

Gần 4 năm kể từ khi tham gia thị trường gọi xe, Be đang có hệ sinh thái gồm dịch vụ vận chuyển, giao hàng, giao đồ ăn, mua sắm, bảo hiểm, viễn thông và lĩnh vực tài chính. Ứng dụng này hoạt động tại 28 tỉnh thành và đạt hơn 20 triệu lượt tải.

Theo thông tin tự công bố, quý I, Be có hơn 1,5 triệu người dùng hoạt động hàng tháng có giao dịch trên nền tảng. Riêng thị trường trọng điểm TP HCM có doanh thu tăng 2 lần trong nửa đầu năm.

Be Group đồng thời tuyên bố bắt đầu có lãi góp dương từ quý III. Ngân hàng số Cake by VPBank thu hút hơn 2 triệu khách hàng sau gần 2 năm hoạt động. Họ có các dịch vụ như thanh toán, tiết kiệm, cho vay, đầu tư vi mô và thẻ tín dụng.

Deutsche Bank là ngân hàng Đức 150 năm tuổi. Tại châu Á - Thái Bình Dương, họ có mặt tại 14 thị trường, hiện diện ở Việt Nam được 30 năm. "Nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển, chúng tôi cũng nhận thấy nhiều cơ hội hợp tác với khách hàng để hỗ trợ sự phát triển của họ", ông Sreenivasan Iyer, Giám đốc Điều hành kiêm Giám đốc đầu tư khu vực Đông Nam Á và khởi tạo tài chính tại Trung Quốc, Ấn Độ của Deutsche Bank, bình luận về quyết định cho vay này.

Viễn Thông