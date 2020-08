Bé ước mơ trở thành họa sĩ

Cuộc thi "Cả nhà cùng vẽ ước mơ" do Ngoisao.net phối hợp với Công ty Cổ phần Bibica diễn ra hết ngày 6/9. Độc giả có thể gửi bài dự thi tại đây. Cứ mỗi bài dự thi sẽ đóng góp một bộ sách giáo khoa để tặng các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trường tiểu học, trung học cơ sở. Hoạt động nằm trong chương trình "HURA sẻ chia yêu thương - tiếp sức đến trường" do Bibia tổ chức. Bạn có thể đóng góp cho chương trình "HURA sẻ chia yêu thương - tiếp sức đến trường" do Bibia tổ chức trao tặng 2.000 bộ sách giáo khoa, 14.000 bữa xế và 200 xe đạp cho trẻ em nghèo bằng cách: - Tham gia chia sẻ #HURAtiepsucdentruong trên facebook cá nhân ở chế độ công khai hoặc hội nhóm để đóng góp 5.000 đồng một hashtag cho chương trình. - Khi mua hàng trực tuyến trên website Bibica, với mỗi hóa đơn trên 100.000 đồng, bạn sẽ đóng góp 5.000 đồng cho chương trình. - Nếu mua hàng trực tiếp các sản phẩm Bibica tại các cửa hàng trên toàn quốc, mỗi bao bì của sản phẩm đều có điểm. Tỷ lệ quy đổi 4 điểm tương đương 2.000 đồng cho chương trình, xem thêm tại đây.