Bẻ trộm mai anh đào ở Đà Lạt để chưng Tết

Lâm ĐồngMột người đàn ông ở Đà Lạt bị lập biên bản hành chính sau khi bẻ cành mai anh đào tại khu vực nhà công vụ tỉnh để mang về chưng Tết.

Chiều 5/2, Công an phường Lâm Viên (TP Đà Lạt cũ) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Trần Thái Sơn (36 tuổi, ngụ phường Lâm Viên) về hành vi xâm hại cây xanh đô thị khi bẻ cành mai anh đào tại khu vực nhà ở công vụ tỉnh Lâm Đồng.

Theo ông Nguyễn Hoàng Phúc, Chủ tịch UBND phường Lâm Viên, vụ việc xảy ra tại khu vực nhà công vụ tỉnh, số 1 Quang Trung. Sau khi tiếp nhận thông tin, địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng vào cuộc xác minh, xử lý theo quy định.

Ông Trần Thái Sơn (áo vàng) bẻ cành mai anh đào ở Đà Lạt. Ảnh: Người dân cung cấp

Làm việc với cơ quan công an, ông Sơn cho biết nhận thức được hành vi vi phạm. Ông khai sáng cùng ngày, khi đang làm việc tại một quán cà phê trên địa bàn Đà Lạt thì được một người đàn ông tên Huy, là tài xế nhà xe Đất Mới, nhờ lấy một cành mai anh đào mang về chưng Tết.

Sau đó, hai người đến khu vực nhà công vụ tỉnh. Ông Sơn bẻ cành mai anh đào đưa cho ông Huy chất lên ôtô rồi rời đi theo hướng Nha Trang.

Công an phường Lâm Viên đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ và liên hệ, mời người đàn ông tên Huy đến làm việc để làm rõ các hành vi liên quan.

Hoài Thanh