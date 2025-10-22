Bé trai vỡ tinh hoàn khi chơi đua xe ở khu du lịch

Bé trai 13 tuổi bị vỡ tinh hoàn khi chơi đua xe trong khu du lịch, được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM) phẫu thuật bảo tồn phần tinh hoàn còn lại.

Lúc điều khiển xe, em không may tông vào lan can chắn đường đua, ngã đập mạnh vào vùng hạ vị. Em được đưa đến bệnh viện địa phương điều trị, 5 ngày sau vùng bìu phải sưng to, đau dữ dội nên chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2.

Ngày 22/10, BS.CK2 Phan Tấn Đức, Trưởng Khoa Niệu, cho biết siêu âm cho thấy tinh hoàn phải của bé bị vỡ, mổ cấp cứu để bảo tồn tinh hoàn. Ca mổ gặp nhiều khó khăn do tổn thương lâu ngày, mô viêm dính chặt xung quanh. Êkíp phải bóc tách từng lớp mô rất khó khăn để cứu phần tinh hoàn còn lại.

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ Đức, chấn thương vùng sinh dục ở trẻ thường bị xem nhẹ hoặc trì hoãn điều trị, trong khi đây là khu vực rất nhạy cảm, dễ bỏ sót xoắn tinh hoàn. Nếu không phát hiện và can thiệp trong vòng 6 giờ, mô tinh hoàn có thể hoại tử, buộc phải cắt bỏ, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản về sau.

Bác sĩ khuyến nghị phụ huynh cần đưa trẻ đi khám ngay khi trẻ than đau, sưng, đỏ hoặc đổi màu vùng bìu, đặc biệt sau té ngã hay va chạm mạnh. Phẫu thuật sớm giúp giảm đáng kể nguy cơ biến chứng và bảo đảm chức năng sinh sản trong tương lai.

Cần chú ý về an toàn trong các khu vui chơi giải trí, nhất là những trò chơi mang tính tốc độ hoặc va chạm mạnh. Trẻ em cần được trang bị đồ bảo hộ phù hợp và có người lớn giám sát chặt chẽ để tránh tai nạn đáng tiếc.

Lê Phương