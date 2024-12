Bé trai tử vong sau ngã vào lu nước

TP HCMBé trai 18 tháng tuổi ngã vào lu nước tại nhà không rõ từ lúc nào, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 nỗ lực nhồi tim gần 60 phút nhưng không thể cứu được bé.

Ngày 13/12, bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết bệnh nhi từ Tây Ninh vào viện tình trạng đã rất nguy kịch, nhịp tim rời rạc rồi ngưng tim. Các bác sĩ hồi sức khoảng một giờ nhưng tim vẫn không đập lại.

"Khả năng em bé bị thiếu oxy não quá lâu", bác sĩ nói. Thông thường, trẻ đuối nước ngưng tim ngưng thở quá 4 phút sẽ để lại di chứng nặng nề. Sau 10 phút ngưng thở thì sẽ khó cứu vì nạn nhân đã tổn thương toàn bộ não.

Gia đình cho biết bé ở nhà cùng anh trai 12 tuổi, bố mẹ đi làm. Khi anh trai phát hiện bé cắm đầu vào lu nước đã nhờ người dì ở nhà đối diện đưa đến bệnh viện gần nhà cấp cứu, không rõ thời gian ngạt nước là bao lâu.

Bệnh viện thỉnh thoảng tiếp nhận trẻ gặp tai nạn đuối nước ở hồ bơi, ao và ngay cả trong nhà với các vật dụng như xô, chậu, bồn nước, hòn non bộ... Nhiều trường hợp, bác sĩ không thể cứu được, như bé trai 3 tuổi ở Long An ngã chúi đầu vào xô đựng nước hồi năm ngoái. Một số trẻ sống sót nhưng để lại di chứng nặng nề ở não do thiếu oxy quá lâu, phải nằm một chỗ.

Các bước cấp cứu ngưng tim, ngưng thở Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM hướng dẫn kỹ thuật ép tim cứu người ngưng tim, ngưng thở. Video: 115 cung cấp

Khi phát hiện trẻ ngưng tim, ngưng thở phải hồi sức tim phổi ngay, bởi rất nhiều trẻ đến viện vẫn không thể qua khỏi vì không được sơ cứu đúng cách ngay khi xảy ra tai nạn. Sau sơ cứu ban đầu, trẻ đã tỉnh lại vẫn cần được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra, mục đích xem nạn nhân có bị phù phổi cấp sau khi đuối nước.

Tuyệt đối không dốc ngược nạn nhân, vác lên vai rồi chạy. Đây là hành động hoàn toàn sai vì làm mất thời gian quý giá để cấp cứu ngưng tim ngưng thở, cứu sống bệnh nhân. Cách xử trí này không làm nước trong phổi chảy ra ngoài, đồng thời có thể làm dịch trong dạ dày trào ra ngoài, tăng nguy cơ hít sặc. Tránh hơ lửa, lăn lu, bởi hành động này không giúp được gì, còn có nguy cơ bị bỏng nặng.

Phòng ngừa đuối nước bằng cách không để trẻ nhỏ một mình ở nhà, đậy kín các vật chứa nước. Không cho trẻ chơi một mình gần ao, hồ, kênh, rạch, sông; luôn có người lớn đi theo. Không cho bệnh nhân động kinh bơi. Nên hướng dẫn tập bơi, cho trẻ học bơi.

Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ trẻ em bị đuối nước cao nhất khu vực Đông Nam Á. Mỗi năm đuối nước cướp đi sinh mạng hơn 2.000 thanh thiếu niên, trong đó phần lớn là trẻ em dưới 16 tuổi.

Bác sĩ làm hồ sơ tại khoa cấp cứu bệnh viện ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Lê Phương