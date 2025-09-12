Bé trai tự cắn đứt đầu lưỡi do rối loạn Tic

TP HCMBé trai 8 tuổi tự đứt rời đầu lưỡi do bị rối loạn Tic - một dạng rối loạn vận động hoặc phát âm không chủ ý.

Ngày 12/9, BS.CK2 Phạm Hải Uyên, Phó khoa Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết bệnh nhi được phẫu thuật cắt lọc, khâu vết thương, đồng thời hỗ trợ dinh dưỡng và tâm lý. Gia đình cho hay bé có tiền sử rối loạn Tic, thường lặp đi lặp lại hành vi cắn lưỡi.

Y bác sĩ trong phòng mổ tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Ảnh: Quỳnh Trần

Rối loạn Tic thường xuất hiện ở trẻ 4-8 tuổi, đặc trưng bởi các cử động bất thường không đều nhịp, lặp lại, đột ngột, ngắt quãng, rập khuôn, thường vùng đầu và chi trên. Bệnh không đe dọa tính mạng nhưng ảnh hưởng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống của trẻ.

Theo bác sĩ Uyên, trong các rối loạn vận động ở trẻ em, Tic chiếm khoảng 50%. Đây cũng là một trong những bệnh ở trẻ khám ngoại trú tại bệnh viện. Một số nhập viện do chấn thương, rối loạn hành vi - cảm xúc nặng, ý định tự tử...

Tic vận động thường biểu hiện bằng chớp mắt liên tục, nháy mắt không lý do, nhăn mặt, giật đầu, lắc cổ, nhún vai, co tay hoặc chân bất thường. Động tác xảy ra đột ngột, nhanh, lặp đi lặp lại và không kiểm soát được. Còn với Tic âm thanh, trẻ thường hắng giọng, ho khục, khịt mũi, rít hơi, tạo ra âm thanh bất thường; lặp lại một số từ hoặc âm tiết.

Những dấu hiệu này sẽ tăng khi căng thẳng, lo lắng, hoặc khi trẻ bị chú ý. Chúng giảm hoặc biến mất khi ngủ, đôi khi tạm lắng khi trẻ tập trung cao độ, đang chơi say mê. Trẻ thường nhận biết được Tic, nhưng không kiểm soát được, đôi khi cố kiềm lại dẫn đến khó chịu, bứt rứt.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên quan sát kỹ những hành vi lặp đi lặp lại không rõ nguyên nhân ở trẻ, đặc biệt là khi kéo dài trên 4 tuần. Tránh trách phạt hoặc gán cho trẻ những từ như "giả vờ", "cố tình". Bố mẹ dành thời gian tương tác, giao tiếp với trẻ, hạn chế tiếp xúc thiết bị điện tử, tăng cường vận động... sẽ giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực.

Nếu nghi ngờ, nên đưa trẻ đến khám với bác sĩ chuyên khoa thần kinh nhi hoặc tâm lý nhi khoa để được chẩn đoán và tư vấn sớm. Bệnh có thể điều trị, các rối loạn sẽ biến mất khi trẻ lớn, song rất dễ tái phát.

Lê Phương