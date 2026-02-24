Bé trai thủng dạ dày, hỏng mắt do nghịch kíp nổ tự chế

Ninh BìnhThấy vật lạ nhỏ như đầu ngón tay giống đèn led, bé trai lấy pin đấu nối khiến thiết bị phát nổ trên tay.

Hôm 24/2, đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết sau 5 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhi đã chuyển biến tích cực. Trẻ cai máy thở, tự hô hấp, tình trạng bụng ổn định và bắt đầu ăn uống trở lại. Hai mắt bệnh nhân nhận biết được ánh sáng, hình ảnh dù thị lực còn giảm; các vết thương phần mềm đang dần liền sẹo.

Tai nạn xảy ra vào dịp Tết vừa qua. Theo gia đình, bé trai nhặt được vật thể kích thước bằng đầu ngón tay, hình dáng giống bóng đèn nhấp nháy. Khi em lấy pin tiểu trong micro đấu nối thử, thiết bị bất ngờ phát nổ gây thương tích nặng.

Nạn nhân được sơ cứu tại y tế địa phương và chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng đe dọa tính mạng. Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) ghi nhận trẻ bị đa chấn thương phức tạp gồm tràn máu và khí màng phổi trái, đụng dập gan trái, thủng dạ dày. Nghiêm trọng hơn, cả hai mắt đều chấn thương nội nhãn, rách củng mạc và giác mạc, riêng mắt trái có dị vật găm sâu.

Trước diễn biến nặng, bệnh viện đã hội chẩn liên chuyên khoa, lên kế hoạch can thiệp ngoại khoa khẩn cấp để kiểm soát các yếu tố tử vong. TS.BS Đặng Ánh Dương, Trưởng khoa Điều trị Tích cực Ngoại khoa, cho biết êkíp bác sĩ đã nhanh chóng đặt dẫn lưu màng phổi, mở ổ bụng khâu lỗ thủng dạ dày và xử lý tổn thương nội tạng. Đơn vị cũng phối hợp với Bệnh viện Mắt Trung ương phẫu thuật lấy dị vật, khâu giác mạc nhằm bảo tồn thị lực cho trẻ.

Bệnh nhi nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trong 8 ngày nghỉ Tết, Bộ Y tế cũng ghi nhận 338 ca khám, cấp cứu do pháo nổ hoặc chất nổ, trong đó một người tử vong. So với cùng kỳ Tết năm ngoái, số ca khám, cấp cứu do pháo nổ, chất nổ giảm song số ca tử vong tăng. Ngoài ra, Bộ Y tế ghi nhận 61 trường hợp khám, cấp cứu nghi do vũ khí, vật liệu nổ tự chế, 3 ca tử vong. Dù số ca giảm, thương tích do pháo vẫn rất nghiêm trọng, gây tổn thương nặng nề cho nạn nhân như mất ngón tay, mù mắt, mất sức lao động, hoặc tử vong.

Theo thống kê tại khoa Điều trị Tích cực Ngoại khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, nơi này đã tiếp nhận 26 trường hợp trẻ nhập viện, trong đó có 5 ca tai nạn sinh hoạt và 5 ca tai nạn giao thông. Đáng chú ý, có trẻ 4 tuổi bị bỏng 40% cơ thể do không may ngã vào nồi nước sôi luộc gà. Bên cạnh đó, trong 9 ngày nghỉ Tết, Phòng khám và Tư vấn Tiêm chủng của bệnh viện đã tiếp nhận và tiêm vaccine phòng dại cho 110 trường hợp bị chó, mèo và các súc vật nuôi cắn.

Các bác sĩ khuyến cáo, dịp nghỉ dài ngày như Tết hoặc trong các dịp lễ là thời điểm trẻ em có nhiều thời gian vui chơi nhưng thiếu sự giám sát của người lớn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn thương tích. Phụ huynh cần đặc biệt lưu ý không để trẻ tiếp xúc với các vật lạ, vật liệu nổ, thiết bị điện, hóa chất; đồng thời tăng cường giám sát khi trẻ chơi trong nhà và ngoài trời.

Lê Nga