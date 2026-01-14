Bé trai thoát cửa tử nhờ 5 phút được ép tim tại chỗ

Hà NộiBệnh nhi 15 tuổi ở Hà Nội ngừng thở, ngừng tim sau khi ngã xuống hồ sâu, nhưng may mắn hồi phục hoàn toàn nhờ được người dân ép tim liên tục ngay tại hiện trường.

Ngày 14/1, bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết nam sinh nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp nghiêm trọng. Trước đó, em đi câu cá và trượt chân ngã xuống hồ. Khi gia đình phát hiện, nạn nhân đã tím tái, mất hoàn toàn phản xạ. Người dân lập tức ép tim trong khoảng 5 phút giúp trẻ có nhịp đập trở lại trước khi chuyển đi cấp cứu.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tại bệnh viện, các bác sĩ nhận định bệnh nhân đối mặt nguy cơ tổn thương não vĩnh viễn, tiên lượng sống rất thấp do thời gian ngừng tuần hoàn không xác định được chính xác. Êkíp nhanh chóng áp dụng các biện pháp hồi sức nâng cao, gồm đặt nội khí quản, thở máy, dùng thuốc vận mạch và kiểm soát thân nhiệt.

Sau 72 giờ điều trị tích cực, bác sĩ giảm liều an thần để đánh giá ý thức. Bệnh nhi đáp ứng tốt, tri giác cải thiện rõ rệt. Đến ngày thứ tư, nam sinh tỉnh táo hoàn toàn, nhận biết được người thân và chưa ghi nhận bất kỳ di chứng thần kinh nào.

Bác sĩ Phúc đánh giá hành động ép tim tại chỗ của người dân chính là yếu tố then chốt cứu sống bệnh nhân. Não bộ con người chỉ chịu đựng được thiếu oxy trong 4-5 phút, quá thời gian này các tế bào thần kinh sẽ tổn thương không thể hồi phục. Việc sơ cứu đúng cách trong "thời gian vàng" giúp duy trì dòng máu nuôi não, quyết định khả năng sống sót và chất lượng cuộc sống sau này của nạn nhân.

Chuyên gia khuyến cáo tai nạn đuối nước thường xảy ra rất nhanh tại các khu vực ao hồ, sông suối quen thuộc. Phụ huynh cần giám sát chặt chẽ con em, đặc biệt trong các kỳ nghỉ. Khi phát hiện người đuối nước ngừng thở, ngừng tim, người dân cần kiên trì ép tim, thổi ngạt ngay lập tức và gọi hỗ trợ y tế, tuyệt đối không được bỏ qua thời gian sơ cứu ban đầu để vận chuyển nạn nhân đi xa.

Thùy An