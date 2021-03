Bé trai suýt mất mạng vì lồng ruột

Đồng NaiBé trai 8 tuổi, ở huyện Định Quán, đau bụng từng cơn, ói ra dịch vàng xanh, bụng chướng căng, sốt.

Bé được bệnh viện tuyến dưới chuyển đến cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai ngày 3/3. Bác sĩ chẩn đoán bé bị tắc ruột non khá nặng và có dấu hiệu hoại tử ruột.

Bác sĩ Phan Trần Đức và Bùi Đình Hà phẫu thuật cắt bỏ đoạn ruột chứa khối lồng hoại tử, khâu nối ruột. "Chiều dài ruột trong khối lồng khoảng 150 cm, khối lồng có nhiều điểm hoại tử xì dịch đen hôi", bác sĩ Hà chia sẻ.

Sau mổ, bé trai được hồi sức, bù dịch và kháng sinh. Ngày 8/3, bé ăn được sữa tiêu, hết sốt, bụng không trướng, tình trạng nhiễm trùng giảm nhiều và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Theo bác sĩ Hà, trường hợp này cũng như các ca lồng ruột đến muộn, có biến chứng, nếu không phẫu thuật kịp thời bệnh nhi có thể bị viêm phúc mạc toàn thể do hoại tử ruột, dẫn đến sốc nhiễm trùng, suy đa tạng và nặng nhất là tử vong.

Lồng ruột là tình trạng hai đoạn ruột chui vào nhau làm tắc nghẽn sự lưu thông của ruột, trong đó lồng ruột non khá hiếm gặp, chỉ chiếm 1-10% trong các loại lồng ruột ở trẻ em. Lồng ruột non có thể do polyp, nang ruột đôi, nang mạc treo ruột..., thường gặp ở những trẻ lớn tuổi.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nếu thấy trẻ có những biểu hiện nghi ngờ lồng ruột như đau bụng cơn đột ngột hoặc nôn ói, nên thăm khám ở các trung tâm chuyên khoa nhi để sớm phát hiện bệnh và xử trí kịp thời, tránh các biến chứng có thể xảy ra.

Lê Phương