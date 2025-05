Bé trai suýt mất mạng do viêm màng não mô cầu

Bé trai 13 tuổi, ngụ Bình Dương, sốt cao, đau đầu dữ dội và "ngủ gà", bác sĩ phát hiện viêm màng não do não mô cầu - căn bệnh có thể cướp đi tính mạng nhanh chóng nếu không xử trí kịp thời.

Ngày 6/5, BS.CK2 Nguyễn Hà Phương, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực Nhi - Sơ sinh, Bệnh viện TP Thủ Đức, cho biết nhờ được chẩn đoán sớm và điều trị tích cực bằng kháng sinh kết hợp các biện pháp hỗ trợ, bệnh nhi tiến triển tích cực sau ba ngày. Hiện, sức khỏe bé hồi phục tốt.

"Viêm màng não do não mô cầu là một cấp cứu y khoa đòi hỏi chẩn đoán và can thiệp nhanh chóng", bác sĩ nói. Do đó, phụ huynh không nên chần chừ đưa trẻ đến viện ngay khi phát hiện các dấu hiệu bất thường như sốt cao, đau đầu dữ dội, cứng cổ hay xuất hiện các chấm xuất huyết trên da.

Các chấm xuất huyết trên da bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Vi khuẩn não mô cầu Neisseria meningitidis là một trong những tác nhân nguy hiểm gây viêm màng não và nhiễm trùng huyết ở trẻ em. Trong đó, nhiễm trùng huyết tối cấp có thể gây tử vong nhanh chóng, có thể chỉ trong vòng vài giờ. Mới đây, một quân nhân 23 tuổi ở phía Bắc tử vong do sốc nhiễm khuẩn não mô cầu thể tối cấp. Năm ngoái, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM ghi nhận người phụ nữ 52 tuổi nhiễm não mô cầu tử vong do phát hiện và đưa đi cấp cứu muộn.

Não mô cầu có khả năng lây lan qua đường hô hấp thông qua giọt bắn từ người mang mầm bệnh, gây nhiều bệnh cảnh khác nhau tại nhiều cơ quan như đường hô hấp, máu, hệ thần kinh, khớp, màng tim, mắt, đường niệu và sinh dục. Nhiễm khuẩn này có thể để lại những biến chứng nghiêm trọng như mất thính lực, yếu chi, co giật, tổn thương não...

Bệnh thường gặp ở trẻ em 6 tháng đến 3 tuổi hoặc thanh thiếu niên từ 14-20 tuổi, gia tăng khi có sự thay đổi thời tiết như cuối mùa khô, đầu mùa mưa. Việt Nam gần đây ghi nhận một số trường hợp bệnh lẻ tẻ. Não mô cầu có thể gây thành dịch, thường lan rộng tại các tập thể đông đúc như nhà trẻ, trường học, ký túc xá, trại lính, nhất là các tập thể mới được thành lập, chật chội.

Để phòng ngừa bệnh hiệu quả, bác sĩ Hà Phương khuyến cáo phụ huynh tiêm phòng vaccine đầy đủ theo lịch. Theo dõi sát sao các dấu hiệu bất thường ở trẻ. Hạn chế tiếp xúc với người nghi nhiễm bệnh. Sử dụng kháng sinh dự phòng cho người tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Ăn uống đủ chất dinh dưỡng, luyện tập, nâng cao thể trạng. Thực hiện tốt vệ sinh, thông khí nơi ở, nơi làm việc. Vệ sinh cá nhân như rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc miệng, họng bằng các dung dịch sát khuẩn mũi họng thông thường. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh cần đi khám hoặc thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất.

Lê Phương