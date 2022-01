Bé trai sốt xuất huyết mất máu trắng toát lòng bàn tay

TP HCMBé trai 13 tuổi, mắc sốt xuất huyết, loét hành tá tràng chảy máu dẫn đến mất máu, môi tái nhạt, da xanh, lòng bàn tay bàn chân trắng toát.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết bé nhập viện cấp cứu đêm cuối năm, trong tình trạng lừ đừ, đi tiêu phân máu ồ ạt liên tục. Cậu bé phải truyền hơn hai lít chế phẩm máu bồi hoàn trong suốt đường di chuyển từ quê Đồng Tháp lên đến TP HCM.

Trước đó, bé sốt cao 4 ngày liên tục, không ói, không ho, ăn kém, tiêu tiểu bình thường. Đến ngày thứ 4, bé đau bụng âm ỉ kèm tiêu máu đỏ tươi, vào Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp. Bác sĩ nghi ngờ xuất huyết tiêu hóa dưới, dung tích hồng cầu giảm hơn ba lần so với bình thường, chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Theo bác sĩ Tiến, bé được chẩn đoán sốc mất máu, xuất huyết tiêu hóa mức độ nặng, sốt xuất huyết nặng trên cơ địa dư cân. Bé nặng 65 kg, trong khi bình thường trẻ tuổi này cân nặng khoảng 34-40 kg.

Lòng bàn tay của bé (trái) trắng toát so với tay bác sĩ (phải). Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Các bác sĩ nhận định khả năng đường tiêu hóa bé đang chảy máu nhiều, cần nội soi cầm máu khẩn cấp. Tuy nhiên, bé mắc sốt xuất huyết, tiểu cầu giảm, nguy cơ chảy máu ồ ạt khó có thể cầm nếu can thiệp nội soi. Bệnh viện hội chẩn khẩn trong đêm, quyết định nhanh chóng chống sốc, truyền máu, ổn định đông cầm máu, nâng tiểu cầu lên để không gây chảy máu trước khi đưa bé lên bàn mổ nội soi cấp cứu.

Một động mạch ruột nơi ổ loét đoạn tá tràng gần dạ dày phun máu liên tục theo nhịp đập đã được kíp mổ khâu cầm máu. "Bệnh nhi được cứu sống trong gang tấc, tình trạng chảy máu như thế này nếu không xử trí kịp thời nguy cơ tử vong rất cao", bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ (Khoa Hồi sức Tích cực Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố) chia sẻ. Sau nội soi, mạch huyết áp bé ổn định, không còn đi phân máu, dung tích hồng cầu ổn định trở lại.

Theo bác sĩ Vũ, loét dạ dày tá tràng là tình trạng chảy máu chủ yếu là do loét vào mạch máu. Các ổ loét non thường gây chảy máu mao mạch, nên số lượng thường ít và tự cầm. Các ổ loét sâu nhất là trong loét xơ chai, loét vào các động mạch và khả năng co mạch bị hạn chế nên thường chảy máu ồ ạt và khó cầm.

Bác sĩ Vũ khuyến cáo phụ huynh cần đưa trẻ đi cấp cứu ngay khi trẻ có một trong các dấu hiệu như trẻ li bì, khó đánh thức; kích thích, vật vã, thiếu máu nặng da xanh nhiều, môi nhợt; nôn máu đỏ tươi hoặc máu cục; đi ngoài phân đen hoặc máu, mệt hơn sau mỗi lần nôn hoặc đại tiện. Nếu trẻ đang theo dõi mắc sốt xuất huyết, báo ngay cho bác sĩ biết về tiền căn trẻ hoặc gia đình viêm loét dạ dày tá tràng. Cần cho trẻ tái khám nếu có bất kỳ dấu hiệu xuất huyết hoặc dấu hiệu nặng nêu trên.

Lê Phương