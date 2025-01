Bé trai phải cắt bỏ đoạn ruột do táo bón kéo dài

TP HCMBé trai 4 tuổi thời gian dài không tự đi tiêu được, phải dùng thuốc nhuận trường hàng ngày kết hợp bơm hậu môn hoặc thụt tháo, bác sĩ phát hiện mắc bệnh Hirschsprung - phình đại tràng bẩm sinh.

Ngày 3/1, TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết táo bón kéo dài ở bệnh nhân trên là do đoạn trực tràng sát hậu môn thiếu tế bào hạch thần kinh. Bệnh khiến trẻ ăn uống kém, suy dinh dưỡng, bụng trướng to do phân ứ đọng trong đại tràng.

Các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp đã phẫu thuật cắt bỏ đoạn ruột bệnh lý cho bệnh nhi. Sau mổ, trẻ tiêu hóa gần như bình thường, tình trạng suy dinh dưỡng cải thiện rõ rệt.

Nhân viên y tế trong phòng phẫu thuật. Ảnh: Quỳnh Trần

Táo bón là bệnh lý phổ biến ở trẻ em. Nếu kéo dài và không được điều trị kịp thời, bệnh có thể gây kém hấp thu dinh dưỡng, viêm ruột nặng, tắc ruột, thậm chí thủng ruột. Theo bác sĩ Thạch, mỗi năm bệnh viện tiếp nhận 250-300 trẻ mắc bệnh Hirschsprung, do thiếu hụt bẩm sinh tế bào hạch thần kinh ở đại tràng. Triệu chứng thường gặp là táo bón không đáp ứng điều trị nội khoa, hoặc trẻ nhập viện trong tình trạng viêm ruột nặng, thủng ruột nguy hiểm tính mạng.

Phương pháp điều trị chính là phẫu thuật cắt bỏ đoạn đại tràng không có tế bào hạch, thay thế bằng đoạn ruột lành. Sau phẫu thuật, trẻ có thể đại tiện bình thường.

Phụ huynh cần đưa trẻ đến bác sĩ chuyên khoa nếu táo bón kéo dài, không đáp ứng với thuốc hay thay đổi chế độ ăn, để tránh biến chứng nguy hiểm. Ngoài ra, táo bón còn có thể do trẻ nhịn đi ngoài, ăn ít chất xơ, thiếu nước, ít vận động, hoặc mắc các bệnh lý như cường giáp, suy giáp, đái tháo đường, bại não... Những trường hợp này thường được điều trị bằng thay đổi chế độ ăn, tăng cường vận động, uống nhiều nước, hoặc dùng thuốc nhuận tràng khi cần thiết.

Lê Phương