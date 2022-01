Bé trai nuốt 25 viên bi

Nghệ AnBệnh viện Sản nhi tỉnh vừa phẫu thuật thành công lấy 25 viên bi nam châm trong ổ bụng bé trai 37 tháng tuổi, trú TP Vinh.

Chiều 5/1, bé được chuyển từ bệnh viện tuyến dưới đến Sản nhi Nghệ An do đau bụng dữ dội. Từ kết quả xét nghiệm và phim chụp Xquang ổ bụng, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị tắc ruột do dị vật hình tròn, gồm nhiều viên nhỏ dính thành chuỗi.

Ê kíp khoa ngoại và gây mê hồi sức quyết định mổ cấp cứu. Sau ba giờ liên tục, bác sĩ lấy khỏi ổ bụng bệnh nhân 25 viên bi nam châm đang dính chặt vào nhau gây tắc ruột, khiến tá tràng và ruột bị thủng nhiều vị trí. Các điểm thủng được bác sĩ khâu kín.

Sau mổ, bé tạm thời nhịn ăn, nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch, sức khỏe ổn định, tuy nhiên vẫn cần theo dõi thêm.

Theo các bác sĩ, nuốt dị vật như đồ chơi, cúc áo, hòn bi, hòn đá là tai nạn thường gặp ở trẻ nhỏ. Song trường hợp bệnh nhân nuốt phải phải đồ chơi là chuỗi bi nam châm đồ chơi như trên là hiếm gặp.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần cẩn trọng khi lựa chọn đồ chơi cho trẻ, đồng thời quan sát kỹ môi trường xung quanh để đảm bảo an toàn.

Dị vật sau khi lấy ra khỏi ổ bụng bệnh nhân. Ảnh: H Yến

Hải Bình