Bé trai nhập viện sau uống lá lộc mại chữa táo bón

Ninh BìnhSau khi uống nước lá lộc mại do người nhà sắc để chữa táo bón, bé trai 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu vì vàng da toàn thân, người mệt mỏi, thiếu máu cấp.

Ngày 8/8, đại diện Bệnh viện sản nhi Ninh Bình cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi, ở phường Hoa Lư nhập viện do ngộ độc lá lộc mại.

Người thân kể 5 ngày trước bé trai bị táo bón nên tìm hái lá lộc mại nấu nước cho con uống theo bài thuốc dân gian. Sau khi uống, bé xuất hiện nhiều triệu chứng bất thường như tiểu tiện màu đỏ sậm, cơ thể mệt mỏi, buồn nôn, vàng da toàn thân... nên đưa trẻ đi khám.

Bác sĩ điều trị cho bé tại Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình, ngày 8/8. Ảnh: Phương Vy

Tại bệnh viện sản nhi, bé được chẩn đoán thiếu máu nặng, tan máu cấp sau khi ăn lá lộc mại, thiếu men G6DP. Bệnh nhi sau đó được truyền máu, corticoids, theo dõi huyết động. Sau hai ngày điều trị, trẻ đã đỡ mệt mỏi, da niêm mạc hồng, nước tiểu cam đỏ, đã ăn chơi tốt.

Bác sĩ CKI Trương Công Thành, Trưởng khoa Cấp cứu, cho biết men G6DP, có trên bề mặt màng hồng cầu. Người bị thiếu men khi ăn phải lá lộc mại (có tác nhân gây tan máu cấp) sẽ dẫn tới thiếu máu cấp tính, tổn thương gan, thận và các cơ quan khác, nếu không được điều trị kịp thời sẽ nguy hiểm tới tính mạng.

Bác sĩ Thành khuyến cáo người dân không nên tự ý sử dụng lá lộc mại hay các lá cây khác để chữa bệnh theo kinh nghiệm dân gian khi chưa có căn cứ, đặc biệt là những người bị thiếu men G6DP. Khi có biểu hiện ngộ độc, cần nhanh chóng đưa người bệnh tới các cơ sở y tế để được điều trị kịp thời.

Lá lộc mại (một số nơi gọi là lá mọi) là lá của cây lộc mại, một loại cây cao khoảng 2-3 mét mọc hoang dại. Do có tác dụng nhuận tràng khi dùng liều nhỏ và tác dụng tẩy khi dùng liều lớn, người dân một số nơi thường mách nhau dùng lá này chữa táo bón, kiết lị...Tuy nhiên nếu dùng loại này với số lượng lớn có thể gây ngộ độc.