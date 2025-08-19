Bé trai ngừng tim sau khi uống nhầm thuốc cai nghiện ma túy

Hưng YênBé trai 9 tuổi uống nhầm thuốc methadone dùng cai nghiện ma túy, sau đó hôn mê, khi vào viện đã ngừng tim, nguy cơ tử vong.

Ngày 19/8, đại diện Bệnh viện Nhi Thái Bình cho biết bệnh nhi vô tình uống phải methadone (không rõ số lượng), sau đó xuất hiện tình trạng lơ mơ rồi hôn mê hoàn toàn. Khi được đưa đến Bệnh viện đa khoa Phúc Sơn, xã Thụy An, tim bệnh nhi đã ngừng đập.

Các bác sĩ bệnh viện địa phương lập tức ép tim ngoài lồng ngực, đặt ống nội khí quản hỗ trợ thở và tiêm thuốc giải độc đặc hiệu naloxon. Do nhận định đây là ca ngộ độc cực kỳ nguy hiểm, êkíp đã hội chẩn khẩn cấp qua điện thoại với Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhi Thái Bình trước khi chuyển viện.

Khi vào Nhi Thái Bình, tình trạng bệnh nhi đã vô cùng nguy kịch với triệu chứng hôn mê sâu, đồng tử co nhỏ, tri giác không đáp ứng, nhịp tim tăng nhanh lên 140 lần mỗi phút.

Êkíp đã duy trì thông khí bằng ống nội khí quản, thiết lập đường truyền tĩnh mạch và theo dõi các chỉ số sinh tồn từng phút. Bởi methadone có thời gian tác dụng kéo dài và nguy cơ tái suy hô hấp sau giải độc rất cao, các bác sĩ phải theo dõi nghiêm ngặt 24/24 giờ đồng thời điều chỉnh liều naloxon phù hợp.

Quá trình điều trị còn bao gồm cân bằng dịch truyền, cung cấp đủ 1.800 kcal năng lượng mỗi ngày và thực hiện hút đờm thường xuyên để đảm bảo đường thở thông thoáng, tránh tắc nghẽn. Trong hai ngày đầu tiên, toàn bộ êkíp luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng phó với mọi biến chuyển bất lợi.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi từng bước cải thiện. Huyết động dần ổn định, đồng tử bắt đầu đáp ứng ánh sáng. Đến ngày thứ hai, cháu bé mở mắt khi được gọi, tri giác hồi phục và tự thở tăng dần. Sau khi đánh giá chức năng hô hấp đảm bảo an toàn, các bác sĩ quyết định rút ống nội khí quản và cho bệnh nhi tập thở chủ động.

Cuối cùng, bé bình phục và được xuất viện trong tình trạng tỉnh táo, ăn uống tốt, sinh hoạt bình thường mà không gặp phải bất kỳ di chứng nào về thần kinh hay hô hấp.

Methadone là loại thuốc được sử dụng thay thế heroin và các chất ma túy khác trong các chương trình điều trị cai nghiện, giúp người bệnh giảm cơn vật vã khi cai. Tuy nhiên, đối với người bình thường, đặc biệt là trẻ em, thuốc này có độc tính cực cao. Chỉ cần một lượng nhỏ methadone, trẻ có thể nhanh chóng hôn mê sâu, suy hô hấp và tử vong nếu không được phát hiện cùng điều trị kịp thời. Nhiều trường hợp dù được cứu sống nhưng vẫn bị tổn thương não, phải sống thực vật.

Các bác sĩ khuyến cáo gia đình có con nhỏ cần kiểm soát chặt chẽ việc bảo quản thuốc men. Đặc biệt, những trường hợp được cấp phát methadone về nhà sử dụng phải cất giữ cẩn thận, tránh xa tầm với của trẻ em bởi loại thuốc này có màu hồng giống nước ngọt, dễ khiến trẻ uống nhầm.

