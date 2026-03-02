Bé trai ngừng thở ở khu du lịch, bác sĩ ép tim cứu sống

Hà NộiBé trai 3 tuổi ngừng tim ngừng thở do đuối nước khi đi du lịch ở Sóc Sơn, bác sĩ Định Thị Quỳnh Hương, Bệnh viện Bạch Mai, lao đến ép tim cứu sống trẻ.

Trong kỳ nghỉ cuối tuần cùng gia đình tại một khu nghỉ dưỡng ở Sóc Sơn, bác sĩ Quỳnh Hương, công tác tại Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật, Bệnh viện Bạch Mai, bất ngờ phát hiện một bé trai được đưa lên khỏi bể bơi trong tình trạng tím tái, bất động.

"Phản xạ đầu tiên của tôi là phải cấp cứu ngay, trong đầu chỉ có một suy nghĩ phải làm nhanh nhất có thể để cứu cháu", bác sĩ Hương kể lại.

Chị đánh giá nhanh trẻ không thở, không có dấu hiệu đáp ứng. Không chần chừ, nữ bác sĩ lập tức tiến hành hồi sức tim phổi theo quy trình C-A-B: ép tim trước, khai thông đường thở và thổi ngạt theo đúng kỹ thuật dành cho trẻ nhỏ. Trong tình huống khẩn cấp, mọi thao tác diễn ra gần như theo phản xạ. "Không có thời gian để nhớ lại lý thuyết. Các bước cấp cứu gần như đã trở thành bản năng nghề nghiệp", chị nói.

Bác sĩ ép tim cứu bé trai ngừng tim ở khu du lịch Khoảnh khắc bác sĩ ép tim cứu bé trai. Video bệnh viện cung cấp Sau khoảng 2 phút ép tim và thổi ngạt liên tục, cháu bé bắt đầu có dấu hiệu hồi phục. Song song với việc cấp cứu, chị nhờ người xung quanh gọi hỗ trợ y tế để đảm bảo trẻ được chuyển đến cơ sở chuyên môn theo dõi tiếp. Việc can thiệp đúng cách trong "thời gian vàng" vài phút đầu có ý nghĩa quyết định, giúp đưa oxy trở lại não và tim sớm nhất có thể, hạn chế tối đa tổn thương. Hiện, tình trạng em bé đã ổn định. Nữ bác sĩ cho hay kết quả cứu sống em bé ấy không phải điều kỳ diệu ngẫu nhiên mà đó là kết quả của quá trình được đào tạo bài bản và thực hành thường xuyên về cấp cứu ngừng tuần hoàn. "Các khóa huấn luyện đã giúp tôi hình thành phản xạ cấp cứu trong những tình huống khẩn cấp, kể cả ngoài bệnh viện", chị chia sẻ.

Theo chị, Bệnh viện Bạch Mai đặc biệt chú trọng công tác đào tạo cấp cứu cho toàn bộ nhân viên y tế. Ngoài lý thuyết, bác sĩ, điều dưỡng phải tham gia tập huấn định kỳ, thực hành trên mô hình và trải qua các đợt sát hạch nghiêm túc. Chính quá trình đào tạo liên tục này giúp nhân viên y tế giữ được sự bình tĩnh và chính xác trong những tình huống sinh tử, không chỉ trong bệnh viện mà cả tại cộng đồng.

Từ trải nghiệm này, nữ bác sĩ cho rằng các cơ sở dịch vụ, đặc biệt là khu nghỉ dưỡng, bể bơi, cần đào tạo kỹ năng sơ cứu cho nhân viên và trang bị đầy đủ phương tiện cấp cứu tại chỗ. Ngoài ra, mỗi gia đình nên chủ động học các kỹ năng sơ cứu cơ bản như nhận biết trẻ ngừng thở, cách gọi trợ giúp và kỹ thuật hồi sức tim phổi cho trẻ em.

"Những kiến thức này rất đơn giản nhưng có thể quyết định sự sống của một đứa trẻ trong những phút đầu tiên. Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng nếu người lớn được trang bị kỹ năng phòng ngừa và sơ cứu, chúng ta hoàn toàn có thể giảm thiểu những hậu quả đáng tiếc", bác sĩ Hương nói.

GS.TS. Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho hay đào tạo hồi sức cấp cứu được xác định là năng lực cốt lõi, không giới hạn trong chuyên ngành hồi sức hay cấp cứu. Với quan điểm "cấp cứu là kỹ năng sống còn", bệnh viện đã triển khai chương trình đào tạo cấp cứu ngừng tuần hoàn quy mô lớn cho toàn bộ nhân viên y tế.

Từ tháng 5-9/2025, toàn bộ hơn 4.400 cán bộ, nhân viên được đào tạo qua 30 lớp học được tổ chức liên tục. Mỗi khóa gồm 6 buổi gồm 2 lý thuyết, 4 thực hành. Học viên phải vượt qua bài kiểm tra lý thuyết trực tuyến. Bài thi thực hành trên mô hình với 5 tiêu chí bắt buộc gồm vị trí đặt tay; độ sâu ép tim; thả tay đúng kỹ thuật; tần suất ép; kỹ thuật bóp bóng. Chỉ khi đạt đủ 5/5 tiêu chí, học viên mới được cấp chứng nhận.

Lê Nga