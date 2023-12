Bé trai mắc kẹt ở khe nước sau 3 ngày mất tích

Bé An bị mất tích từ chiều 29/11. Thấy anh trai 7 tuổi đi ra cổng, An theo sau. Ít phút sau không thấy An đâu, người thân đã trình báo nhà chức trách. Công an, quân đội huy động cả chó nghiệp vụ tìm kiếm.

Đến 8h25 sáng nay, người dân tìm thấy bé An ở khe nước cách nhà khoảng 100 m. Khe nằm trên đồi thoải, sâu khoảng 2 m, rộng 2 m, nước chỉ vài cm.

"Lúc được tìm thấy An tỉnh táo, song hoảng sợ, khóc nhiều, chân có một số vết trầy xước. Người thân đã đưa em về nhà ủ ấm, cho ăn uống", ông Nguyễn Quang Vinh, Phó chủ tịch phường Quỳnh Xuân, cho biết.

Bé trai được bàn giao cho người thân chăm sóc. Ảnh: Hùng Lê

Theo nhà chức trách, có một số nghi vấn trong sự việc, bởi 6h hôm nay khu vực mưa to, nhưng khi được tìm thấy thì áo bé An không bị ướt, không mặc quần.

Công an phường Quỳnh Xuân đang điều tra sự việc.

An là con con thứ ba trong gia đình nông dân có 4 anh em. Bố mẹ em cho biết từ trước tới nay không có mâu thuẫn với ai.