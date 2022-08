Bé trai mắc dị tật ngực phễu

Ngày 4/8, bác sĩ Phạm Việt Hùng, Trưởng Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, cho biết bé bị lõm ngực bẩm sinh, chỉ định phẫu thuật nội soi đặt thanh kim loại để tạo hình xương ức.

Theo bác sĩ, đây là phẫu thuật xâm lấn tối thiểu với đường rạch nhỏ, ít sang chấn và đau đớn, hạn chế biến chứng, song khá khó khăn do bệnh nhi nhỏ tuổi, bác sĩ phải luồn thanh nâng kim loại an toàn mà không gây tràn khí - tràn máu vào khoang màng phổi.

Bác sĩ rạch hai đường nhỏ kích thước 1,5-2 cm, vị trí dọc khoang liên sườn hai bên, đặt ống kính nội soi vào khoang màng phổi trái. Sau đó, kíp tiếp tục đặt thanh nẹp kim loại đã được uốn cong qua đường hầm để nâng phồng vùng ngực bị lõm. Thanh đỡ được cố định bằng chỉ thép để nẹp bám chặt vào khung sườn.

Sau 30 phút mổ, bệnh nhân tỉnh táo, tự thở tốt, chỉ đau tức nhẹ vùng mổ.

Lõm ngực, hay còn gọi là ngực phễu, là một dị tật bẩm sinh do sự phát triển bất thường của một số sụn xương sườn làm lồng ngực bị biến dạng. Tùy mức độ lõm từ nhẹ đến nặng, bệnh có thể gây khó thở, đau ngực tiến triển do bị chèn ép tim phổi. Trường hợp nặng, lõm ngực gây ảnh hưởng ngoại hình, càng lớn càng lõm sâu, co kéo làm gù vẹo dáng người khiến bệnh nhân tự ti giao tiếp.

Trước đây, bác sĩ phải mở đường mổ lớn ở khu vực giữa ngực để cắt bỏ sụn sườn phát triển quá mức và cố định xương ức, gây đau đớn, nhiều biến chứng. Hiện, phương pháp nội soi đặt thanh kim loại điều trị lõm ngực bẩm sinh là kỹ thuật tiên tiến được triển khai tại nhiều bệnh viện, không gây tổn thương xương ức, thời gian hồi phục nhanh, tính thẩm mỹ cao.

Với phương pháp này, bệnh nhân có thể xuất viện sau 4-5 ngày, tỷ lệ biến chứng thấp, sức khỏe và thể lực được cải thiện. Thông thường, bệnh nhân sẽ được rút thanh nâng ngực sau hai đến ba năm (tùy lứa tuổi).

Các bác sĩ khuyến cáo, bệnh nhân nên thăm khám và điều trị sớm trong giai đoạn 5-18 tuổi. Lúc này, xương lồng ngực còn mềm, việc tạo hình xương ức sẽ dễ dàng, khả năng phục hồi nguyên dạng cao, ít đau so với khi lớn tuổi.

Minh An