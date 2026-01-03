Bé trai lên cơn dại, sợ nước và gió dù vết chó cắn đã lành

Sơn LaBé trai nhập viện trong tình trạng sợ nước, sợ gió, co cứng cơ toàn thân dù vết thương chó cắn ở ngón tay đã liền da nhiều ngày trước đó.

Ngày 2/1, đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Kết quả xét nghiệm dịch não tủy và nước bọt xác định bé dương tính với virus dại. Bác sĩ phải chỉ định an thần, đặt ống nội khí quản và cho bệnh nhi thở máy do các cơn co thắt thanh quản, gồng cứng liên tục và ý thức suy giảm nặng.

Khai thác bệnh sử cho thấy, trước đó bé bị một con chó hoang cắn vào ngón trỏ tay trái. Vết thương dài khoảng 12 cm, chảy nhiều máu. Gia đình đưa em đến cơ sở y tế địa phương để sát khuẩn, xử trí vết thương nhưng không tiêm vaccine phòng dại. Sau nhiều ngày, vết cắn đã liền da, không còn dấu hiệu viêm nhiễm. Đáng chú ý, con chó này cũng cắn nhiều người khác cùng xóm, nhưng những người này đều đã đi tiêm phòng.

Bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Hai ngày trước khi nhập viện, bệnh khởi phát với các triệu chứng điển hình. Ban đầu, bé sốt, đau mỏi cơ vùng tay trái (nơi bị cắn), bồn chồn và dễ kích động. Tình trạng nhanh chóng chuyển nặng với các biểu hiện đặc trưng của bệnh dại như sợ nước, gió, ánh sáng, tiếng động mạnh, kèm theo tăng tiết đờm dãi và co cứng cơ.

Bác sĩ Đặng Thị Thúy, Trưởng Khoa Nhi, nhấn mạnh bệnh dại có thời gian ủ bệnh phức tạp, có thể kéo dài nhiều tháng. Tuy nhiên, khi các triệu chứng lâm sàng đã xuất hiện, tỷ lệ tử vong là 100% do y học hiện nay chưa có phác đồ điều trị đặc hiệu.

Bác sĩ Thúy khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan với các vết thương do động vật gây ra, kể cả khi vết cắn nhỏ, nông hoặc đã lành lặn bên ngoài. Ngay sau khi bị chó, mèo hoặc động vật nghi dại cắn, cào chảy máu, liếm vào vết thương hở, nạn nhân cần rửa kỹ vùng da tổn thương dưới vòi nước chảy với xà phòng, sát khuẩn và đến ngay cơ sở y tế để tiêm vaccine.

Đặc biệt, với các trường hợp vết thương nặng, đa chấn thương hoặc vị trí cắn gần thần kinh trung ương (đầu, mặt, cổ, bộ phận sinh dục), bác sĩ sẽ chỉ định tiêm huyết thanh kháng dại kết hợp với vaccine để trung hòa virus kịp thời. Người dân tuyệt đối không tự ý theo dõi động vật tại nhà hay tin dùng các biện pháp dân gian, tránh bỏ lỡ "thời gian vàng" để cứu sống người bệnh.

Dịp nghỉ Tết Dương lịch và cận Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại, về quê gia tăng khiến nguy cơ tiếp xúc với chó mèo thả rông tại các vùng nông thôn, điểm du lịch rất lớn. Các gia đình cần giám sát trẻ em chặt chẽ, tránh để trẻ trêu chọc động vật lạ, đồng thời chủ động tiêm phòng dại đầy đủ cho vật nuôi.

Thúy Quỳnh