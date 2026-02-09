Bé trai hồi sinh ngoạn mục sau ngưng tim, kịp về đón Tết

TP HCMBé trai 7 tuổi ngưng tim 20 phút, trụy mạch do viêm cơ tim tối cấp nhưng phục hồi hoàn toàn tri giác sau 10 ngày chạy ECMO, chuẩn bị xuất viện đón Tết.

Ngày 9/2, PGS.TS.BS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết bệnh nhi đã hoàn tất các kiểm tra sức khỏe cuối cùng. Trái tim bé tự co bóp tốt, tri giác phục hồi hoàn toàn và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Các bác sĩ Ngoại Tim mạch và Hồi sức tích cực chống độc tiến hành kỹ thuật ECMO cho bé trai. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Các bác sĩ đánh giá đây là ca hồi sinh ngoạn mục bởi cậu bé đã lội ngược dòng từ "cửa tử" cả về sinh lý lẫn bệnh lý. Bệnh nhi trải qua hơn 20 phút ngưng tim liên tục tại tuyến dưới, khoảng thời gian não bộ thường chịu tổn thương vĩnh viễn hoặc chết não, nhưng may mắn tỉnh lại mà không chịu di chứng thần kinh. Bên cạnh đó, viêm cơ tim thể tối cấp từng có tỷ lệ tử vong tiệm cận 100% trước kỷ nguyên ECMO. Việc bé cai hoàn toàn máy móc chỉ sau 10 ngày điều trị là nỗ lực lớn của cả êkíp.

Biến cố xảy ra trước đó, khi bé đang đi lễ nhà thờ thì đột ngột ngất xỉu. Bệnh viện địa phương tại Đồng Nai tiếp nhận bệnh nhi trong tình trạng trụy mạch, rối loạn nhịp. Các bác sĩ phải sốc điện, ép tim và dùng thuốc chống loạn nhịp liên tục hơn 20 phút để giành lại sự sống. Dù tim đập trở lại, bé vẫn sốc nặng, rối loạn nhịp thất, buộc phải chuyển cấp cứu lên tuyến trên.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, quy trình "báo động đỏ" lập tức kích hoạt. Tuy nhiên, diễn tiến bệnh xấu rất nhanh, bệnh nhi rối loạn nhịp nặng, trụy tim mạch kèm phù phổi cấp đe dọa tính mạng. Êkíp điều trị quyết định chuyển bé sang khoa Hồi sức tích cực để can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo), là phương pháp cuối cùng để cứu vãn tình thế.

PGS Quang cho biết đội ngũ phải chạy đua với thời gian. Các bác sĩ Ngoại Tim mạch và Hồi sức phối hợp thiết lập hệ thống ECMO hỗ trợ trái tim đang co bóp yếu ớt, đồng thời áp dụng hạ thân nhiệt, lọc máu liên tục để bảo vệ não và nội tạng. Sau 30 phút can thiệp, bệnh nhi từ tím tái đã hồng hào trở lại.

Một tuần sau đó là cuộc chiến căng thẳng khi tim bé vẫn đập yếu và loạn nhịp. Phải sau 10 ngày được thiết bị hỗ trợ tối đa cùng thuốc trợ tim, tình trạng bệnh nhi mới cải thiện rõ rệt, cai dần máy móc.

Theo chuyên gia, viêm cơ tim cấp thường do virus (phổ biến là Coxsackie nhóm B), hay gặp vào mùa đông xuân. Bệnh nguy hiểm vì triệu chứng ban đầu không điển hình, dễ nhầm với cảm cúm như sốt nhẹ, ho, sổ mũi hoặc buồn nôn. Ở thể tối cấp, bệnh diễn tiến rất nhanh gây ngất, khó thở, đau ngực, tay chân lạnh. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần cảnh giác khi trẻ ốm sốt kèm mệt mỏi bất thường, vã mồ hôi hoặc đau tức ngực. Gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay để chẩn đoán và can thiệp kịp thời.

Lê Phương