Bé hai tuổi tử vong ở nhà trẻ

An GiangBảo mẫu thông báo bé lừ đừ, khó thở, gia đình đến thì bé đã tím tái, đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Hôm 25/5, bé được gia đình đưa đến gửi tại cơ sở mầm non tư thục Minh Ngọc (hoạt động không phép) ở xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành. Qua trưa cơ sở thông báo khi học bé lịm đi, người tím tái. Bác sĩ cấp cứu gần một giờ nhưng bé trai không qua khỏi.

"Bảo mẫu lúc nói cháu thức dậy quấy khóc, sau khi uống nước người vặn vẹo, khó thở", chị Thắm (mẹ của bé) nói và cho biết khi đưa về gia đình thấy "trên lưng bé có vết hằn đỏ, to bằng bàn tay". Thời điểm xảy ra vụ việc, lớp học có khoảng 10 bé, một bảo mẫu.

Theo chị Thắm, hơn năm trước con trai từng gãy xương cầu vai sau khi gửi nhà trẻ nói trên. Gia đình gặng hỏi, bảo mẫu nói không biết bé bị nạn. Nghĩ chuyện xui rủi, vợ chồng chị chạy chữa cho con, sau đó tiếp tục gửi bé ở đây. Chị Thắm làm công nhân trong khu công nghiệp, chồng làm thợ hàn. Gia đình từng đưa bé gửi trường công nhưng dưới hai tuổi nên không được nhận.

Công an tỉnh An Giang đã khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong, song chưa công bố thông tin. Theo UBND xã Vĩnh Hanh, cơ sở mầm non Minh Ngọc chưa được cấp phép hoạt động. 8 năm trước bị kiểm tra, chủ cơ sở dừng hoạt động, mới mở lại từ năm 2022.

Ngọc Tài