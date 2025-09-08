Bé trai đập đầu vào barie khi thò người qua cửa sổ trời

Ấn ĐộĐứng thò người qua cửa sổ trời của chiếc SUV, bé trai bị đập đầu vào barie chắn ngang đường và bật ngửa ra sau.

Bé trai đập đầu vào barie khi đứng thò người qua cửa sổ trời Video: ThirdEye

Chiếc SUV chạy gần đến một barie chắn ngang đường với mục đích giới hạn chiều cao của phương tiện tại Bengaluru, hôm 6/9. Tuy nhiên, bé trai thò người qua cửa sổ trời vẫn đứng nguyên vị trí khiến đầu đập vào barie. Cậu bị bật ngửa ra sau rồi thụt xuống.

Không rõ mức độ chấn thương của bé trai, nhưng sự việc thu hút sự chú ý và dẫn đến những cuộc thảo luận sôi nổi về an toàn giao thông, theo Cartoq. Ở Ấn Độ, cửa sổ trời là lựa chọn khá phổ biến khi người dân mua ôtô. Nhưng hành vi bất cẩn như trong video từng dẫn đến những hậu quả đáng sợ.

Bé trai đập đầu vào barie khi đứng thò người qua cửa sổ trời Video: Jitendra Verma

Tại Shahdol, bang Madhya Pradesh, hồi tháng 5, một cảnh sát giao thông đã dừng một ôtô có hai trẻ em đang đứng qua cửa sổ trời. Anh giải thích với người cha đang lái xe rằng nếu xe phanh gấp, bọn trẻ có thể ngã vào trong xe hoặc thậm chí bị thương do các chướng ngại vật thấp như dây diều hoặc rào chắn.

Trong một trường hợp khác tại Bengaluru, cảnh sát đã phạt một tài xế 1.000 rupee (11 USD) sau khi anh ta để trẻ em thò đầu qua cửa sổ trời. Cảnh sát nêu rõ rằng hành động này vừa không an toàn vừa vi phạm pháp luật.

Một đoạn video lan truyền ở Delhi cũng gây lo ngại, cho thấy cảnh các em học sinh trên nhiều loại xe khác nhau - bao gồm Kia Seltos, Honda Accord và Mahindra XUV700 - đứng thò người qua cửa sổ trời trong khi xe đang di chuyển. Mặc dù không có ai bị thương, vụ việc này gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Ngã gập người khi đứng thò qua cửa sổ trời ôtô Video: Latest Car Update

Năm 2023, hai người đàn ông trên một chiếc Kia Carnival gặp tai nạn khi đang đứng thò người qua cửa sổ trời trong khi tài xế phanh gấp. Cả hai bị đập mặt vào nóc xe. May mắn hai người không bị thương nặng.

Đứng qua cửa sổ trời có thể trông thú vị trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng lại rất nguy hiểm. Nếu tài xế đột ngột phanh gấp hoặc đánh lái, người đang đứng có thể đập đầu vào nóc xe hoặc thậm chí văng ra khỏi xe.

Biển báo thấp, dây điện hoặc cành cây có thể đập vào đầu khiến bạn không kịp phản ứng. Gió mạnh, bụi, hoặc thậm chí là những viên đá nhỏ trên đường cũng có thể gây thương tích cho mắt, mặt hoặc đầu. Khi có người nhô ra khỏi nóc xe, tài xế cũng có thể mất tập trung vào đường đi, làm tăng nguy cơ tai nạn. Ngoài tất cả những rủi ro này, việc cho phép bất kỳ ai đứng qua cửa sổ trời là vi phạm luật giao thông và có thể bị phạt.

Mỹ Anh